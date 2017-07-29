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الحوثيون يعلنون السيطرة على مواقع عسكرية سعودية جنوبي المملكة

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مصراوي Masrawy

الحوثيون يعلنون السيطرة على مواقع عسكرية سعودية جنوبي المملكة

12:01 م السبت 29 يوليو 2017

الحوثيون يعلنون السيطرة على مواقع عسكرية سعودية جنوبي المملكة

الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح

صنعاء - ( د ب أ):

قالت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم السبت إن مسلحيها والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، سيطروا على عدة مواقع عسكرية سعودية، جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله إن"الجيش و اللجان الشعبية(حوثيون وموالون لصالح) سيطروا على موقع غرب موقع الفواز في منطقة نجران "، مشيرا إلى " سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي، مع قنص جندي سعودي في الموقع نفسه".

وذكر المصدر أن "عناصر الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية سيطروا خلالها على مواقع ومعسكرات سعودية في منطقة جيزان منها معسكر الجابري ومواقع الفريضة وملحمة والغاوية".

ولم يصدر حتى الآن تعليق من المملكة على هذه الأنباء.

وتشهد الحدود السعودية اشتباكات منذ أكثر من عامين، بين الجيش السعودي والحوثيين، مخلفة قتلى وجرحى.

وتقود السعودية تحالفا عربيا عسكريا ضد الحوثيين وقوات صالح منذ مارس من عام 2015، كدعم لقوات الرئيس عبدربه منصور هادي.

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