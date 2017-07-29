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بالصور.. "الشباب والرياضة" تنظم سباق دراجات للهواة في السويس

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "الشباب والرياضة" تنظم سباق دراجات للهواة في السويس

12:09 م السبت 29 يوليو 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، سباق دراجات للهواة في السويس، من أمام ميناء بورتوفيق وصولًا إلى مديرية الشباب والرياضة.

وقال سعيد محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضة في السويس، إن اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أطلق إشارة البدء للسباق، وحرص على المشاركة هو ورؤساء الأحياء وبعض القيادات التنفيذية.

وأضاف "سعيد محمد" في تصريحات صحفية، أن المشاركة في السباق مجانية، وتشمل المرحلة العمرية من 16 إلى 25 عامًا، موضحًا أن كان من بين شروط المسابقة عدم السماح بالمشاركة بدراجات السباق المجهزة، والاشتراك بالدراجات العادية فقط.

وأوضح "سعيد محمد" أن الهدف من السباق تشجيع الشباب على استخدام الدراجات في التنقل والاستفادة منها رياضيًا، خاصة داخل نطاق المدينة التي تضم 3 أحياء يربطهم شارع الجيش.

وأشار وكيل "الشباب والرياضة" في السويس، إلى أن مسافة السباق 10 كيلو مترات بدأت من الميناء، مرورًا بإشارة مسرح إسماعيل ياسين ثم كورنيش السويس، انتهاء بالمدينة الرياضية بضاحية الملاحة.

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