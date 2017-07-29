«ذا صن»: البريطانيون بحاجة للعمل 87 عاما للحصول على الأجر السنوي لنجوم «البريميرليج»

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى حاجة الشعب البريطاني للعمل نحو 87 عامًا للحصول على الأجر السنوي لنجوم الدوري الإنجليزي.

ويبلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعمال في بريطانيا 539 جنيه إسترليني أي ما يقارب من 28 ألف جنيه إسترليني، في الوقت الذي يحصل فيه نجوم الدوري الإنجليزي على متوسط 46 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا أي متوسط 2,4 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وتعني تلك الأرقام أن الشعب البريطاني بحاجة للعمل 87 عاما للوصول إلى الأجر الذي يحصل عليه نجوم الدوري الإنجليزي في عام واحد فقط، وبالنظر إلى العاملين في قطاع الخدمات المالية على سبيل المثال والذين يحصلون على متوسط أجر أسبوعي يصل إلى 783 جنيها إسترلينيا، سيحتاجون إلى 56 عامًا للحصول على الأجر السنوي للاعبي الدوري الإنجليزي.

وسيحتاج عمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بريطانيا إلى 71 عاما، بينما يحتاج الأطباء إلى 48 عاما، أما المعلمون فيحتاجون إلى 87 عامًا للحصول على الأجر السنوي لنجوم الدوري الإنجليزي.

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وبالنظر إلى كرة القدم للسيدات، نجد أن اللاعبات بحاجة للعب 70 عامًا للحصول على أجر نظرائهم من اللاعبين الرجال، أما عمال البناء فبحاجة للعمل 132 عاما للوصول إلى تلك الأرقام.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لاعبي كرة القدم يحصلون على أرقام هائلة من الأموال بشكل أسبوعي، وهو أمر غريب للغاية عند النظر إلى مدى أهمية اللعبة بالمقارنة بمهن أخرى مثل الأطباء والتمريض والمعلمين، خاصة أن الفجوة بينهم كبيرة للغاية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تلك الأرقام تم احتسابها بالنظر إلى متوسط أجر لاعبي الدوري الإنجليزي، ولكن سترتفع تلك الأرقام بشكل جنوني عند مقارنتها بالأجر الأسبوعي للاعب مثل بول بوجبا الذي يحصل أسبوعيا على 289 ألف جنيه إسترليني أي ما يقارب 14,6 مليون جنيه إسترليني سنويا، فمرتب بوجبا الأسبوعي أكبر من متوسط الأجر السنوي للبريطانيين بعشر مرات.