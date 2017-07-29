غدًا.. سحب كراسات شروط حجز 86 قطعة أرض استثمارية بـ23 مدينة جديدة

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن سحب كراسات شروط حجز 86 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، بـ23 مدينة جديدة، سيبدأ غدًا الأحد.

يشار إلى أنه "على الشركة الراغبة فى الحجز التقدم لشراء كراسة الشروط من مقر جهاز المدينة التي يرغب في الحجز بها، باستثناء الأراضي المطروحة بنظام الشراكة، فيتم سحب كراسات الشروط الخاصة بها من مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشيخ زايد".

وقال بيتن لوزارة الإسكان اليوم السبت، إن قطع الأراضي متاحة في ٢٣ مدينة عمرانية جديدة، وهي: القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، والشيخ زايد وامتدادها، وبدر، وجنوب مارينا، و6 أكتوبر، والسادات، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، و15 مايو، والفيوم الجديدة، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا، وغرب أسيوط "ناصر"، والقرى السياحية.

وأضاف البيان أن الأراضي مطروحة بـ3 أنظمة، وهي: (59 قطعة بنظام السعر المحدد بمساحات تتراوح بين ( 4.10 فدان حتى 402.5 فدان ) بـ 19 مدينة جديدة. و14 قطعة بنظام المظاريف المغلقة بمساحات من (10 أفدنة حتى 105 أفدنة ) بعدد 6 مدن جديدة. و13 قطعة بنظام الشراكة، بمساحات تتراوح بين ( 58 فدانا و 2800 فدان) في 4 مدن جديدة.

وقال طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه بالنسبة للأراضي المطروحة للبيع بنظام السعر المحدد، فيتم طرح 59 قطعة أرض بين الشركات القائمة بمساحة مختلفة لإقامة نشاط عمراني متكامل بإجمالي مساحة 1664.24 فدان، ويتم البيع بين الشركات القائمة، بحيث تتقدم الشركة الراغبة بطلب الشراء متضمناً نسبة سداد المقدم وفقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتبلغ جدية الحجز 5% من قيمة الأرض، طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة (وفقاً لما هو وارد بكراسة الشروط) ويتم سداده نقداً بجهاز المدينة أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفي باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.​