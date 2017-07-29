الأرصاد: طقس الأحد مائل للحرارة والقاهرة تسجل 34

كتبت- مادي غيث:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غداً الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، وشديد الحراراة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما توقعت الهيئة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، و تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، على أن تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأضاف البيان أن الخبراء توقعوا أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يرتفع الموج فيهما ما بين متر ونص إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر مضطرب ويرتفع الموج بين 3 متر و3 ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

الإسكندرية 24 30

مطروح 24 30

بورسعيد 25 31

دمياط 25 30

بلطيم 24 32

الإسماعيلية 24 35

السويس 25 36

العريش 22 32

نخل 20 34

طابا 23 35

الطور 26 32

مرسى علم 29 38

الغردقة 29 39

شرم الشيخ 30 38

رفح 22 33

كاترين 19 34

سيوة 24 35

المنيا 25 34

الفيوم 25 34

رأس سدر 25 35

أبوسمبل 29 41

وسط الدلتا 25 34

أسيوط 24 36

سوهاج 24 36

الأقصر 27 41

أسوان 30 44

شلاتين 30 38

حلايب 31 36

الوادى الجديد 24 42

قنا 25 40

نويبع 28 36

السلوم 22 31​