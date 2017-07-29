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بالأسماء.. القبض على 10 من بنجلادش لانتهاء إقامتهم بالشرقية

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. القبض على 10 من بنجلادش لانتهاء إقامتهم بالشرقية

11:54 ص السبت 29 يوليو 2017

بالأسماء.. القبض على 10 من بنجلادش لانتهاء إقامتهم بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

داهمت قوات مديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن الوطني، اليوم السبت، عقارًا سكنيًا بمدينة العاشر من رمضان؛ يضم مجموعة من الأجانب منتهية إقامتهم، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم، والقبض على 8 آخرين جميعهم من مواطني دولة بنجلادش؛ لانتهاء إقامتهم بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أحمد عبدالعزيز، رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات سرية عن تردد عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة على شقة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، ومن المحتمل تخطيطهم لعمليات إرهابية.

بتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت القوات من مداهمة العقار المُشار إليه، وتبين أنه ملك المدعو "محمد. ع. الـ. ع"، 55 عامًا، وأنه يسكن عددًا من الأجانب وحاملي الجنسيات المختلفة داخل إحدى الشقق دون تجديد إقامتهم أو تقديم ما يثبت دخولهم البلاد بطريقة شرعية.

وتبين أن هناك 10 أفراد يحملون جنسية دولة بنجلاديش، وأثناء محاولة القبض عليهم قفز اثنان منهم من شرفة المنزل، وهم كلًا من "محمد جبر بشير"، 30 عامًا، و"محمد طوفان فاضل"، 27 عامًا.

وضبطت قوات الأمن كلًا من "نجور علي خان"، 27 عامًا، و"موسى فاضل خان"، 38 عامًا، و"محمد آية رشاد"، 29 عامًا، و"علاء الدين منة مياه"، 34 عامًا، و"ريحان خان"، 28 عامًا، و"كمال الدين"، 37 عامًا، و"سهيل رفا"، 27 عامًا، "محمد حول حقن"، 34 عامًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2337 إداري أول العاشر لسنة 2017.

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