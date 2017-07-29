بالأسماء.. إحالة 8 متهمين للمفتي بقضية "اقتحام قسم حلوان"

كتب- عمرو علي:

تصوير – علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، إحالة 8 متهمين لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في قضية أحداث اقتحام قسم حلوان.

كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على المتهمين لجلسة 10 أكتوبر.

والمتهمون المحالة أوراقهم للمفتي هم: "عبد المنعم محروس، والمحمدي محمد، وعلي عبد التواب، وحسين رشاد، ومحمد مصطفي، وناجي علي، ومحمود حمدي، ومحمد صادق".

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وبسكرتارية أيمن القاضي، ووليد رشاد.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم قاموا يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وأقاموا حواجز حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف، وإطارات كاوتشوك مشتعلة، واسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم.

فقتلوا المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاص ووجهت لهم عدد من التهم اهمها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية.