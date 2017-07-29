أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إحالة 8 متهمين للمفتي بقضية "اقتحام قسم حلوان"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إحالة 8 متهمين للمفتي بقضية "اقتحام قسم حلوان"

11:06 ص السبت 29 يوليو 2017

  • عرض 8 صورة

    3f260101ff.jpg

  • عرض 8 صورة

    55b80bd643.jpg

  • عرض 8 صورة

    67b810edfc.jpg

  • عرض 8 صورة

    b3bbaba9d5.jpg

  • عرض 8 صورة

    e413dc2490.jpg

  • عرض 8 صورة

    4490434eb4.jpg

  • عرض 8 صورة

    155bef0d96.jpg

  • عرض 8 صورة

    8c9ca98c82.jpg

إعادة الألبوم

كثافات مرورية بالأوتوستراد بسبب انقلاب سيارة مُحملة بالطوب (صور)

الألبوم التالى

كثافات مرورية بالأوتوستراد بسبب انقلاب سيارة مُحملة بالطوب (صور)

كتب- عمرو علي: 

تصوير – علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، إحالة 8 متهمين لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في قضية أحداث اقتحام قسم حلوان.

كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على المتهمين لجلسة 10 أكتوبر.

والمتهمون المحالة أوراقهم للمفتي هم: "عبد المنعم محروس، والمحمدي محمد، وعلي عبد التواب، وحسين رشاد، ومحمد مصطفي، وناجي علي، ومحمود حمدي، ومحمد صادق".

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وبسكرتارية أيمن القاضي، ووليد رشاد.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم قاموا يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وأقاموا حواجز حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف، وإطارات كاوتشوك مشتعلة، واسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم.

فقتلوا المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاص ووجهت لهم عدد من التهم اهمها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. الحكم على 68 متهمًا في قضية "اقتحام قسم شرطة حلوان"

    أخبار

  • اليوم.. استئناف "عكاشة " على حكم حبسة سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه

    أخبار

  • حسن فريد.. القاضي الرحيم يرفع لواء القصاص (بروفايل)

    أخبار

  • تسلسل زمني| اغتيال هشام بركات.. الفصل الأول في طريق القصاص

    أخبار

إعلان

311d78e378.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق