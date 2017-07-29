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الشرطة الألمانية تفتش نزلا للاجئين كان يقيم به الإماراتي منفذ هجوم الطعن 11:44 ص السبت 29 يوليو 2017

هامبورج(الألمانية) - (د ب أ):فتشت الشرطة الألمانية نزلا للاجئين في أحد أحياء مدينة هامبورج وذلك على خلفية حادث الطعن الذي وقع في متجر بالمدينة الواقعة شمالي البلاد .ومن المفترض أن منفذ الهجوم (26 عاما) المنحدر من الإمارات العربية، كان يعيش في هذا النزل.وكان الشاب العربي قد طعن أمس الجمعة رجلا في الخمسين من عمره فقتله كما أصاب الشاب ستة أشخاص آخرين وبعض هذه الإصابات خطير.ولا يزال دافع الهجوم غير معروف بعد، كما أن المتحدث باسم الشرطة لم يفصح بعد عن نتائج التفتيش الذي قامت به الشرطة صباح اليوم.ومن المتوقع أن يعقد اندي جروته وزير داخلية ولاية هامبورج مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم ليعلن فيه عن الشواهد الجديدة في الواقعة.وحسب بيانات السلطات الألمانية، فإن منفذ الهجوم كان قد ولد في الإمارات العربية المتحدة، وكان يبحث في ألمانيا عن الحماية ،ولكن السلطات رفضت طلبه وألزمته بمغادرة البلاد.ووفقا للشواهد الحالية، فقد هاجم المشتبه به عدة أشخاص عشوائيا بسكين مطبخ في "سوبر ماركت إديكا" في منطقة بارمبيك قبل أن يحاول الفرار، لكن تبعه آخرون وتغلبوا عليه حتى تمكنت السلطات من القبض عليه، وقال متحدث باسم الشرطة إن التحقيقات تسير في كل الاتجاهات.والأشخاص المصابون هم امرأة (50 عاما) وأربعة رجال أعمارهم(19 و56 و57 و64 عاما) كما أصيب رجل آخر(35 عاما) أثناء محاولات السيطرة على منفذ الهجوم.من جانبها، أوردت صحيفة "تاجس شبيجل" في تقرير لها أن الرجل معروف للسلطات الألمانية على أنه إسلامي، وأفادت معلومات متوافرة لدى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن السلطات تتعقب شواهد لها علاقة بالتيار السلفي.ومن غير المحدد بعد ما إذا كان الرجل لديه دوافع ايدولوجية، وثمة شواهد على وجود مشاكل شخصية لديه مثل تعاطي المخدرات، وذلك حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيجل".من جانبه، قال أولاف شولتس رئيس حكومة ولاية هامبورج (العمدة) إن ترحيل الشاب الإماراتي لم يتم لعدم توافر أوراق له، وأشار السياسي الاشتراكي إلى أن ما أغضبه في الواقعة أنها تتعلق بشخص " تقدم لطلب الحماية لدينا في ألمانيا ثم وجه كراهيته ضدنا".ووصف جروته الهجوم بأنه "مشين" وأضاف:" أتمنى مخلصا نجاة المصابين واستعادتهم العافية الكاملة مرة أخرى".

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