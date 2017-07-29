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العثور على جثة سائق متعفنة داخل شقته بأكتوبر

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة سائق متعفنة داخل شقته بأكتوبر

11:29 ص السبت 29 يوليو 2017

العثور على جثة سائق متعفنة داخل شقته بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات العثور على جثة سائق في حالة تعفن داخل شقته بأكتوبر.

وتوصلت تحريات الرائد مصطفى الشربيني، رئيس مباحث قسم ثاني أكتوبر، إلى أن الجثة لسائق يدعى "مصطفى.أ"، 33 عاما، مُقيم بمفرده بشقة بالحي السادس، عُثر عليها مسجاة أعلى كرسي بغرفة المعيشة يرتدي ملابسه الداخلية.

وعُثر بجوار الجثة على قطعة حشيش تزن 3 جرامات، وكيس بلاستيك به 2 جرام هيروين، و10 أقراص مخدرة، و3 سرنجات مُستخدمين.

وقرر والد المتوفي أن نجله يُقيم بمفرده عقب انفصاله عن زوجته منذ 3 سنوات؛ وأنه دائم تعاطي المواد والعقاقير المخدرة، وتم علاجه أكثر من مرة.

نُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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