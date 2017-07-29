ننشر تفاصيل حجز 86 قطعة أرض استثمارية بالمدن الجديدة

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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ غدا سحب كراسات شروط الحجز لعدد 86 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، بـ23 مدينة جديدة، موضحاً أن كل جهاز مدينة من المدن المطروح بها الأراضي، تتوافر به كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالأراضي بذات المدينة فقط، وعلى الشركة التي ترغب فى الحجز التقدم لشراء كراسة الشروط ابتداء من غدا الأحد الموافق، من مقر جهاز المدينة التي يرغب في الحجز بها، باستثناء الأراضى المطروحة بنظام الشراكة، فيتم سحب كراسات الشروط الخاصة بها من مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشيخ زايد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا الطرح يأتى فى إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الرامية الى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، عن طريق طرح الأراضى للإستثمار العقارى بالمدن الجديدة، بما ينعكس إيجاباً على تنمية تلك المدن، ويعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، لما لقطاع التشييد والبناء من دور كبير فى توفير فرص العمل، مشيرا إلى أن هذا الطرح يأتى متزامنا مع طرح 24024 قطعة أرض سكنية للمواطنين، بنظام القرعة العلنية، تناسب مختلف شرائح الدخل.

وقال وزير الإسكان: الأراضى مطروحة بـ3 أنظمة، وهى: (59 قطعة بنظام السعر المحدد، و14 قطعة بنظام المظاريف المغلقة، و13 قطعة بنظام الشراكة)، موضحاً أن القطع المطروحة بـ23 مدينة جديدة، وهي: القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، والشيخ زايد وامتدادها، وبدر، وجنوب مارينا، و6 أكتوبر، والسادات، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، و15 مايو، والفيوم الجديدة، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا، وغرب أسيوط "ناصر"، والقرى السياحية.

وأضاف الوزير: تم طرح (59) قطعة أرض عمرانية متكاملة بنظام سعر متر محدد، بمساحات تتراوح بين ( 4.10 فدان حتى 402.5 فدان ) بـ 19 مدينة جديدة هى: القاهرة الجديدة – القرى السياحية – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – بدر – المنيا الجديدة – 15 مايو -الفيوم الجديدة – العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة – 6 أكتوبر – السادات – أسيوط الجديدة – أخميم الجديدة – أسوان الجديدة - غرب قنا – غرب أسيوط (ناصر ).

وأشار مدبولى إلى أن الاراضى المطروحة تتميز بالتنوع الكبير فى مساحاتها ومواقعها بالمدن السابق ذكرها، فعلى سبيل المثال تضم مدينة 6 أكتوبر ضمن هذا الطرح عدد 4 قطع أراض بمساحات (10 ، 31، 70، 400 ) أفدنة، وبمناطق متميزة، بحيث تقع غالبية تلك القطع بمنطقة التوسعات الشرقية بالمدينة بالقرب من محور 26 يوليو، وكذلك تضم مدينة القاهرة الجديدة ضمن هذا الطرح عدد 5 قطع أراض بمساحات من 12 حتى 21 فدانا للقطعة بمنطقة الجامعات بالمدينة، والتى تقع بالقرب من الطريق الدائرى الأوسطى، وبعض المشروعات الاستثمارية المميزة بالمدينة، كما كان للتجمعين الجديدين غرب أسيوط ( ناصر ) وغرب قنا نصيب من ذلك الطرح اذ ضمت كل منهما قطعة ارض بمواقع شديدة التميز بهذين التجمعين .

وأعلن الوزير أن الطرح يشمل أيضا أراضى عمرانية متكاملة بنظام المزايدة بالأظرف المغلقة، وهى (14) قطعة أرض مطروحة بمساحات من (10 أفدنة حتى 105 أفدنة ) بعدد 6 مدن جديدة هى ( 6 أكتوبر – العبور – الشروق –– مدينة الشيخ زايد وإمتدادها – أسوان الجديدة – دمياط الجديدة ) وتلك الأراضى تتميز بالموقع الفريد، فعلى سبيل المثال تضم مدينة 6 أكتوبر ضمن هذا الطرح عدد 3 قطع أراض بمواقع تقع مباشرة على محور 26 يوليو، وكذا طريق الواحات، وبأنشطة عمرانية ومختلطة، لتكون ضمن العلامات المميزة بالمدينة، وكذا مدينة دمياط الجديدة والتى يطرح بها 3 قطع أراض ذات إطلالة مباشرة على البحر المتوسط، ومساحات متنوعة من 71 حتى 105 أفدنة للقطعة، وكذا مدينة أسوان الجديدة، التى يطرح بها قطعتا أرض بمساحات من 26 حتى 80 فدانا للقطعة، والأراضى المطروحة تطل مباشرة على النيل، وفى مدينة الشيخ زايد وإمتدادها تم طرح أراض متميزة، وعليها طلب شديد، حيث تضم مدينة الشيخ زايد قطعتى أرض شديدتى التميز والندرة، تقعان بقلب المدينة، وعلى محاور حركة رئيسية، وبالقرب من مشروعات مميزة، كما يضم الطرح قطعتى ارض بإمتداد المدينة بمتوسط مساحة 45 فدانا للقطعة، وكذلك مدينتى الشروق والعبور اللتين تضمان قطعتى ارض شديدتى التميز والندرة، لوقوعهما على محاور حركة رئيسية وبمناطق مميزة بالمدينتين .

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: بشأن قطع الأراضى الاستثمارية متنوعة الانشطة، التى سيتم طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وهو المحور الذى انتهجته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخراً، لضمان عوائد مستمرة لقطع الاراضى الاستثمارية المميزة بالمدن الجديدة، ولقيام الهيئة بلعب دور رئيسى فى إقامة مشروعات رائدة بالمدن الجديدة ، فتم طرح ( 13) قطعة ارض ضمن هذا المحور، بمساحات تتراوح بين ( 58 فدانا و 2800 فدان ) فى 4 مدن جديدة هى (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – جنوب مارينا ) وتتنوع الانشطة المطروحة ما بين أنشطة عمرانية متكاملة وأنشطة سياحية وعمرانية مختلطة وأنشطة مختلطة، وتتميز تلك الاراضى بصورة كبيرة من حيث الموقع والاشتراطات البنائية المسموح بها، وضمن الأراضى المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة 6 قطع اراض شديدة التميز بالمدينة تطل على محاور حركة رئيسية بالمدينة، منها الطريق الدائرى الاوسطى، وإمتداد طريق التسعين، كما تقع تلك القطع بالقرب من مشروعات إستثمارية متميزة بالمدينة.

وأضاف وزير الإسكان: مدينة 6 أكتوبر مطروح بها قطعة ارض بمساحة 144 فدانا بمنطقة التوسعات الشمالية، تتميز بقربها من محور 26 يوليو، كما أنها تجاور مشروعات عمرانية مميزة بتلك المنطقة، وفى مدينة الشيخ زايد تم طرح 3 قطع اراض بمساحات من 59 حتى 410 أفدنة، بمواقع شديدة التميز والتفرد بالمدينة، كما تم طرح قطعة الارض المقترحة لإقامة مشروع "زايد كريستال سبارك" الواقع على محور 26 يوليو مباشرة، وبإشتراطات بنائية مميزة بإرتفاعات تصل إلى 36 مترا، ويسمح بإقامة برج بإرتفاع يصل الى 150 مترا، كما يضم إمتداد مدينة الشيخ زايد قطعتى أرض بمساحات كبيرة 500 ، و1000 فدان بمناطق شديدة التميز، كما تتميز الأرض المطروحة أيضا بجنوب مارينا، والذى سيكون مركزا سياحياً شديد التميز والتفرد المكانى بمنطقة الساحل الشمالى، كما يسمح بها بإقامة 3 أبراج بإرتفاعات (45م ؛ 51م؛63م) .

وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية أنه بالنسبة للأراضى المطروحة للبيع بنظام السعر المحدد، فيتم طرح 59 قطعة أرض بين الشركات القائمة بمساحة مختلفة لإقامة نشاط عمراني متكامل بـ19 مدينة جديدة، بإجمالي مساحة 1664.24 فدان، ويتم البيع بين الشركات القائمة، بحيث تتقدم الشركة الراغبة بطلب الشراء متضمناً نسبة سداد المقدم وفقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتبلغ جدية الحجز 5% من قيمة الأرض، طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة (وفقاً لما هو وارد بكراسة الشروط) ويتم سداده نقداً بجهاز المدينة أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفي باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية إلى أنه يتم تخصيص الأرض للشركة مقدمة العرض المتضمن أعلي نسبة سداد مقدم الثمن، والمقبولة فنياً، ويتم السداد كالتالي: استكمال سداد أعلى نسبة مقدم – لا تقل عن 15 % من إجمالي ثمن الأرض للمساحات من (4.35 فدان وحتى 20 فداناً)، ولا تقل عن 10 % من إجمالي ثمن الأرض للمساحات من (21.17 فدان وحتى 402.5 فدان) – الواردة بالعرض المقدم نقداً أو بشيك معتمد مقبول الدفع أو مصرفي بالإضافة إلي 1 % مصاريف إدارية و0.5 % مصاريف مجلس الأمناء، خلال مدة أقصاها شهراً من تاريخ إخطارها بالموافقة علي البيع، أو سداد باقي القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ إخطارها بالموافقة علي البيع، ويجوز سداد باقي القيمة خلال فترة 4 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثماري يُعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد + 2 %، على الرصيد المدين بالإضافة إلى 0.5 % مصاريف تحصيل، ويُحتسب هذا العائد من تاريخ الموافقة على البيع وحتى تاريخ الاستحقاق، على أن يستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ الموافقة على البيع، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط محملة بالفوائد باسم جهاز المدينة وتقدم ضمن مستندات التعاقد.

وأوضح أنه يتم تقديم العروض ابتداء من يوم الأحد الموافق 20/8/2017، وحتى يوم الخميس 24/8/2017، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبشأن الأراضي المطروحة للبيع بنظام المظاريف المغلقة، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم طرح 14 قطعة أرض استثمارية مميزة بين الشركات القائمة بمساحات مختلفة لإقامة نشاط عمراني متكامل وأنشطة استثمارية مختلفة بـ6 مدن جديدة، بإجمالي مساحة 733.82 فدان، ويتم البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين المتقدمين، بحيث يتقدم الراغب بعرض فني وعرض مالي وفقا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2017، الساعة 10 صباحاً بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ويتم التقييم الفني للعروض طبقاً للضوابط العامة لأسس التقييم الموضحة بكراسة الشروط، ويتم تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2017، الساعة 12 ظهراً، بجهاز المدينة المقدم بشأنه العطاء، ويتراوح تأمين دخول المزايدة بين (750 ألف جنيه : 9 ملايين جنيه)، طبقاً لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة (وفقاً لما هو وارد بكراسة الشروط)، ويسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة بناءً على الطلب المتقدم بعرضه للمزايدة، ويُقدم ضمن المظروف الفنى، ويتم الإسناد على أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنياً، موضحاً أن السعر المقدم في العرض المالي هو سعر السداد الفوري، ويتم السداد بالنظام التالي: يتم استكمال سداد 10 % من قيمة الأرض الراسي بها المزايدة بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية و0.5 % مصاريف مجلس الأمناء، خلال مدة أقصاها شهراً من تاريخ صدور أمر الإسناد، وسداد باقي القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ صدور أمر الإسناد، أو سداد باقي القيمة على 4 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثماري يُعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد + 2 %، على الرصيد المدين بالإضافة إلى 0.5 % مصاريف تحصيل، ويُحتسب هذا العائد من تاريخ صدور أمر الإسناد وحتى تاريخ الاستحقاق، على أن يستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ صدور أمر الإسناد، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة وتقدم ضمن مستندات التعاقد.

وأشار المهندس طارق السباعي إلى أن الراغبين في الحجز عليهم أن يتقدموا لشراء كراسة الشروط ابتداء من غد الأحد الموافق 30/7/2017، من مقر جهاز المدينة المختص الذي سيتم تقديم العطاء به، ولن يُسمح بحضور جلسة الاستفسارات إلا للمتقدمين للمزايدة الذين قاموا بشراء كراسة الشروط أو من يفوضونهم بالحضور بموجب خطاب رسمي وبعد تقديم إيصال شراء الكراسة، ويلتزم المُخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ولا يُسمح بتعديل المواصفات، ويتم رد تأمين دخول المزايدة للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار فور الانتهاء من أعمال التقييم والبت وصدور أوامر الإسناد لمن تم الترسية عليهم، والخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المطروحة متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: فيما يتعلق بالأراضي المطروحة للبيع بنظام الشراكة، فتم طرح 13 قطعة أرض استثمارية بين الشركات الرائدة بمساحات مختلفة (58 فداناً : 2800 فدان)، لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة بـ4 مدن جديدة، بإجمالي مساحة 6573.05 فدان، ويتم البيع بنظام المشاركة سواء حصة عينية أو نقدية أو كلاهما بين الشركات الرائدة فى مجال نشاط قطعة الأرض، والتي قامت بتنمية مشروعات لا تقل مساحاتها عن المساحة الإجمالية، وطبقاً لسابقة الخبرة والملاءة المالية المناسبة لقطعة الأرض المتقدم لها، وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2017 الساعة 10 صباحاً بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وجدية الحجز تبلغ 2 % من قيمة الأرض طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة (وفقاً لما هو وارد بكراسة الشروط)، ويسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفي باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة، موضحاً أن الشركات الراغبة في الحجز تتقدم لشراء كراسات الشروط ابتداء من غد الأحد الموافق 30/7/2017، من مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طريق الحرية امتداد محور 26 يوليو – مدخل 2 – مدينة الشيخ زايد)، ويتم تخصيص الأرض للشركة المقبولة فنياً وطبقاً للمعايير والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، ويتم تقديم العروض ابتداء من يوم الأحد الموافق 24/9/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 28/9/2017، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، والخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المطروحة متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg.

