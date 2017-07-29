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«التموين»: دعم الخبز «أمن قومي».. ونهدف إلى رفع الكفاءة بنفس السعر

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«التموين»: دعم الخبز «أمن قومي».. ونهدف إلى رفع الكفاءة بنفس السعر «التموين»: دعم الخبز «أمن قومي».. ونهدف إلى رفع الكفاءة بنفس السعر

التحرير

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قال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة ، اليوم السبت، إن الوزارة تعتبر دعم الخبز «أمنا قوميا»، مشددًا على أنه لا يمكن التخلي عنه، وأن المواطن لن يُمس من خلال إعادة هيكلة المنظومة.

وأضاف سويد، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الورد»، عبر فضائية «تِن»، مع الإعلامية مها بهنسي، أن الوزارة تهدف إلى رفع كفاءة الخبز، مع الحفاظ على نفس سعر الرغيف، لافتا إلى أن الدولة تدعم الخبز سنويا بـ45 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الوزارة تُعيد النظر في طريقة تقديم الدعم على الخبز، وذلك حتى يصل إلى مستحقيه بالفعل، موضحًا أنه سيتم توقيع عقد ثلاثي بين التموين والمطاحن والمخابز، وعليه يكون الطرفان شركاء وليس مجرد أدوات في المنظومة.

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وأكد: «الدولة تستورد 10 ملايين طن قمح سنويا، ولا نفتخر بذلك، حيث إن الاستيراد يُكلفنا الكثير من العملات الصعبة»، متابعا بأن بيع الدقيق للمطاحن أو للمخابز بالسعر الحر، لا يعني المساس بالدعم، ولكن يعني تحويل المال العام إلى خاص.

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التحرير

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