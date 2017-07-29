حل لغز سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة مستشار بالعجوزة

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين ثُبت تورطهما في اقتحام شقة مستشار بمحكمة استئناف القاهرة بالاشتراك مع ثالث، وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية.

وكشفت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن طالبا يُدعى "مؤمن.ع"، 14 عاما، كان متواجدا صحبة نجل المستشار بالشقة، وفوجئا بقيام شخصين بالطرق على الباب والدخول، واستوليا على مبلغ 26 ألف جنيه و6 "غوايش ذهب"، 2 كوليه، 2 خاتم.

وأشارت تحريات العقيد إيهاب شلبي، مفتش مباحث وسط الجيزة، إلى أن وراء تلك الواقعة صديق نجل مقدم البلاغ الذي كان متواجدا صحبته في الشقة وقت ارتكاب الحادث، وأنه استعان باثنين آخرين لتنفيذ مخططه.

وتمكن المقدم فوزي عامر، رئيس مباحث العجوزة، من ضبط المتهم وبحوزته ألف جنيه و2 غويشة، وأقر بارتكاب الواقعة مستغلا عدم تواجد والدي صديقه بالشقة.

ونجح الرائد عمرو نصير، معاون مباحث قسم العجوزة، في ضبط المتهمين الهاربين وهما: "إسلام.غ"، 16 عاما، و"كامل.م"، 16 عاما، طالبين، وبحوزتهما هاتفين محمول و10 آلاف و600 جنيه.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.