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إصابة 2 من بنجلاديش قفزا من شباك عقار للهروب من الشرطة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

إصابة 2 من بنجلاديش قفزا من شباك عقار للهروب من الشرطة بالشرقية

11:05 ص السبت 29 يوليو 2017

إصابة 2 من بنجلاديش قفزا من شباك عقار للهروب من الشرطة بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

داهمت قوات مديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن الوطني، اليوم السبت، عقارًا سكنيًا بمدينة العاشر من رمضان؛ يضم مجموعة من الأجانب المنتهية إقامتهم، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أحمد عبدالعزيز، رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات سرية عن تواجد عدد من الأجانب، منتهية إقامتهم، داخل عقار سكني بدائرة قسم أول العاشر.

بتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت القوات من مداهمة العقار المُشار إليه، والمكون من 6 طوابق، للقبض على المتهمين، فيما قفز اثنين من دولة بنجلادش، من شباك المسكن، ما أسفر عن إصابة أحدهم بإصابات خطيرة.

نُقل المصاب إلى مستشفى "الأحرار" بمدينة الزقازيق، وجرى القبض على زميله.

وجار العرض على النيابة العامة بمعرفة أحمد حجازي، وكيل أول نيابة العاشر، وخالد صلاح، مدير النيابة، وإشراف المستشار الدكتور ياسر هندي.

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