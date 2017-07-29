اختتام المرحلة الثانية من التنسيق في المنيا.. وشكاوى من بطئ "الإنترنت" (صور)

المنيا ــ ريمون الراوي:

تختتم جامعة المنيا، اليوم السبت، أعمال المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد للطلاب الناجحين في الثانوية العامة هذا العام، والتي استمرت لخمسة أيام، بفرع مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة المنيا، بحد أدنى 324 درجة، بنسبة 79% لطلاب الشعبة العلمية، و290 درجة بنسبة 70.7% لطلاب الشعبة الأدبية.

وقال الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة جهزت 3 معامل بمعمل مدينة الطلبة بالإخصاص ومعمل التربية الرياضية، ومعمل دار العلوم بسعة 150 جهازًا لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل الجامعة.

وتابع أبوالمجد، أن عدد المترددين من الطلاب على المعامل تجاوز الـ700 طالب وطالبة، وتستمر أعمال المرحلة حتى اليوم السبت الساعة السابعة مساء.

وقال محمود خالد، ولي أمر إحدى الطالبات، إن الجامعة وفرت أجواء مناسبة، وموظفون يسهلون كافة ‘جراءات التنسيق.

أما هانم محمد، وشاكر موسى، أولياء أمور طلاب، اشتكوا من بطئ سرعة الإنترنت، ما تسبب في تكدس الأهالي بقاعات التنسيق.