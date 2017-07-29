وزير القوى العاملة يوجه بسرعة حل مشكلة 7 مصريين يعملون في 3 شركات سعودية

كتبت- نورا ممدوح:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات فورية عاجلة لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بسرعة حل مشكلة سبعة مواطنين مصريين يعملون لدي 3 شركات.

وبحسب بيان صحفي، صادر اليوم السبت، فإن هؤلاء العمال تضرروا من عدم حصولهم علي بعض مستحقاتهم المالية، والإقامة في سكن غير لائق، واحتجاز جوازات سفرهم، وعدم إصدار تأشيرة خروج نهائي، فضلاً عن دفع مبالغ باهظة لشركات إلحاق العمالة المصرية، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال الوزير، إنه تلقى تقريراً من المستشار العمالي بالرياض حسام طلبة، أكد فيه أنه تحرك علي الفور والملحق العمالي إلي مقر الشركة وتم التفاوض مع المسئولين، ومناقشة مشكلة كل عامل علي حدة وفي وجوده، وتحديد مستحقاته وفقاً لنظام العمل السعودي، واستجابت شركة (م.ر) بسداد مستحقات 5 عمال عن الفترة السابقة لمباشرة العمل منذ دخولهم المملكة، فضلاً عن أيام الغياب، وأيام العمل الفعلية.

وبلغ إجمالي ما تسلمه المواطنين المصريين الخمس مبلغاً وقدرة 12 ألفا و20 ريالا، بما يعادل 57 ألفا و696 جنيها مصريا تخص كل من مصطفي محمد أبو العنين، ومصطفي عبد الفتاح محمد، ووليد السيد أحمد ، وحازم طه الصاوي، ومحمد مأمون محمد، وقام الأخير بالتقدم باعتذار مكتوب للشركة عما بدر منه من إساءة تجاهها، وتم إصدار تأشيرة خروج نهائي، وحجز تذاكر السفر لهم وغادروا المملكة.

وأوضح المستشار العمالي أنه سيتم بحث مشكلة المواطنين الآخرين، محمد إبراهيم رجب الهلالي، الذي يعمل لدي شركة (أ.م) ، وتامر عادل عبدة، ويعمل لدي شركة (أ.ق) للتفاوض لحصولهم علي مستحقاتهم المالية المتأخرة.​