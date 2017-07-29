6 لاعبين عانوا في موسمهم الأول قبل أن يصبحوا نجوم فرقهم

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يعاني بعض اللاعبين من صعوبات كبيرة في التأقلم عند انتقالهم إلى فرق جديدة، خاصة إذا كان الانتقال إلى ناد كبير وفي صفقة قياسية كما حدث مع بول بوجبا مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي وجرانيت تشاكا لأرسنال وجون ستونز لمانشستر سيتي الصيف الماضي.

وفشل العديد من اللاعبين في الظهور بشكل مميز مثل فرناندو توريس عند انتقاله إلى تشيلسي أو روبينيو عند رحيله إلى مانشستر سيتي أو أندي كارول عند انضمامه لصفوف ليفربول.

ومع ذلك عانى الكثير من اللاعبين في الظهور بشكل جيد في الموسم الأول لهم، ولكنهم سرعان ما تحولوا إلى نجوم لا يمكن الاستغناء عنهم في فرقهم، واستعرضت صحيفة "ميرور" البريطانية أبرز هؤلاء اللاعبين في السطور التالية كالآتي:

1- روبير بيريز (الموسم الأول مع أرسنال 2000 - 2001)

عانى بيريز في انضمامه إلى أرسنال من ضغوطات كبيرة كونه أتى إلى الفريق اللندني لتعويض الهولندي مارك أوفر مارس الذي رحل حينها تجاه برشلونة الإسباني مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، ووجد اللاعب الفرنسي صعوبات كبيرة في موسمه الأول بسبب القوة البدنية الهائلة التي تميز مباريات الدوري الإنجليزي.

ولحسن الحظ نجح بيريز في التأقلم في موسمه الثاني ونجح في قيادة المدفعجية للتتويج بلقب الدوري، وحصل على جائزة النقاد لأفضل لاعب خلال ذلك الموسم.

2- لوكا مودريتش (الموسم الأول مع ريال مدريد 2012 - 2013)

بعدما قضي اللاعب الكرواتي 4 سنوات مميزة للغاية في الدوري الإنجليزي برفقة نادي توتنهام، تفاجأ العديد من المتابعين بعد الموسم الأول للوكا مودريتش مع ريال مدريد بوصفه أسوأ صفقة أبرمت خلال ذلك العام في إسبانيا.

والآن وبعد مرور 3 مواسم أخرى، قاد مودريتش ريال مدريد للتتويج بـ10 ألقاب|، من بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ويعد الآن من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

3- ديفيد دي خيا (الموسم الأول مع مانشستر يونايتد 2011 - 2012)

وصل الحارس الإسباني الشاب إلى ملعب أولد ترافورد بمبلغ قيمته 17,8 مليون جنيه إسترليني قادمًا من أتليتيكو مدريد بضغوطات كبيرة لتعويض اعتزال الحارس الهولندي الأسطوري إيدوين فان دير سار، ووجد دي خيا صعوبات كبيرة في موسمه الأول مع الشياطين الحمر بسبب ضعف مقوماته البدنية التي صعبت من تأقلمه مع أجواء الدوري الإنجليزي.

ونجح دي خيا في التطور كثيرًا وبات الآن من أفضل الحراس في العالم، ونجح في التتويج مع مانشستر يونايتد بـ6 ألقاب واختير 4 مرات في تشكيل الموسم للدوري الإنجليزي، ونجح الموسم الماضي في التتويج مع الفريق بلقب الدوري الأوروبي.

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4- جاريث بيل (الموسم الأول مع توتنهام 2007 - 2008)

وصل جاريث بيل لصفوف توتنهام باعتباره واحدا من أفضل المواهب الصاعدة في العالم في مركز الظهير الأيسر، إلا أن الإصابة التي تعرض لها في موسمه الأول قلصت من مشاركاته مع الفريق وفقد مكانه لصالح اللاعب بينوا أسو إيكوتو.

واحتاج بيل لبعض الوقت للعودة من جديد إلى التشكيل الأساسي للفريق، وكانت بدايته الحقيقية عندما سجل هاتريك في شباك إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وفي موسمه الأخير مع السبيرز انتقل إلى ريال مدريد في صفقة قياسية جعلت منه اللاعب الأغلى في العالم في ذلك التوقيت، وذلك بعدما سجل في موسمه الأخير 26 هدفًا نال على أثرها جائزتي أفضل لاعب في الدوري وأفضل لاعب صاعد أيضًا.

5- ديديه دروجبا (الموسم الأول مع تشيلسي 2004 - 2005)

دفع نادي تشيلسي 24 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات المهاجم الإيفواري من صفوف مارسيليا في عام 2004، إلا أن دروجبا لم يتمكن من الظهور بقوة في أول موسمين له مع البلوز.

فلم يسجل دروجبا أكثر من 16 هدفا في كل موسم من أول موسمين في جميع المسابقات، وباتت جماهير تشيلسي تفكر في أن اللاعب الإيفواري لن يكون له مستقبل مع الفريق، إلا أن دروجبا نجح في التتويج باللقب تلو الآخر مع الفريق اللندني وسجل في 8 نهائيات مختلفة مع البلوز وقاد الفريق للتتويج باللقب الأغلى في تاريخ النادي، دوري أبطال أوروبا في عام 2012.

6- باتريس إيفرا (الموسم الأول مع مانشستر يونايتد 2005 - 2006)

"اللعب لمانشستر يونايتد كان أمرًا عظيمًا لم أكن مستعدا له" كانت تلك كلمات إيفرا بعد استبداله عقب نهاية الشوط الأول من خسارة مانشستر يونياتد أمام غريمه مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في الموسم الأول.

ولم يكن الموسم الأول للظهير الفرنسي جيدًا على الإطلاق، لتحوم الشكوك حول قدرة إيفرا على علاج المشكلات التي يعاني منها مانشستر يونايتد في مركز الظهير الأيسر، قبل أن يرد اللاعب الفرنسي على تلك الشكوك بقوة ويقضي مع الفريق واحدة من أنجح فترات مانشستر يونايتد على الإطلاق والتي توج خلالها الشياطين الحمر بـ15 لقبا، من بينها دوري أبطال أوروبا عام 2008 على حساب الغريم تشيلسي.