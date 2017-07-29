إنيستا: وجود نيمار في برشلونة أهم من الحصول على 300 مليون يورو من بيعه

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طالب اللاعب الإسباني أندريس إنيستا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وبرشلونة، والتي ستقام فجر الغد، بعدم قضاء كل المؤتمر في الأسئلة عن مستقبل نيمار مع برشلونة، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح إنيستا أن الشخص الوحيد المخول بالتحدث في هذا الموضوع هو اللاعب البرازيلي نفسه، وشارك سواريز زميله إنيستا في نفس الرأي من خلال التأكيد على أن نيمار هو الوحيد الذي سيفسر مستقبله مع الفريق، مشيرًا إلى أن لاعبي برشلونة سيدعمونه في أي قرار سيتخذه في هذا الشأن.

وأوضح إنيستا أنه لا يرى أن برشلونة سيستفيد من الحصول على 200 أو 300 مليون من وراء بيع نيمار أكثر من الاستفادة من وجود اللاعب البرازيلي في صفوف البارسا.

وأضاف إنيستا أن "نيمار" يعد من أفضل اللاعبين في العالم، وبرشلونة يرغب في وجود أفضل اللاعبين دائمًا في صفوفه، مؤكدًا أن رغبة لاعبي البارسا هي استمرار وجود نيمار في صفوف الفريق.

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وتطرق إنيستا للحديث عن المشاجرة التي وقعت بين نيمار ونيلسون سيميدو في تدريبات برشلونة، مشيرًا إلى أن المشاجرات في التدريبات أمر عادي، إلا أن السبب وراء حديث العالم عن تلك المشاجرة بهذا الشكل هو وجود نيمار بها.

ويلتقي برشلونة وريال مدريد في ميامي للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود خارج إسبانيا وفي مباراة ودية، وعن تلك المواجهة قال إنيستا إنها مواجهة خاصة للغاية، كونها أمام ريال مدريد ولكنها تبقى في النهاية مباراة إعدادية للموسم الجديد.

وأعرب إنيستا عن أمله في أن تكون المباراة ممتعة، خاصة أنها في بداية الموسم، مشيرًا إلى أهميتها في حصول لاعبي البارسا على الثقة والتناغم المطلوب قبل بداية الموسم الجديد.