أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

إنيستا: وجود نيمار في برشلونة أهم من الحصول على 300 مليون يورو من بيعه

Google+ Print
إنيستا: وجود نيمار في برشلونة أهم من الحصول على 300 مليون يورو من بيعه إنيستا: وجود نيمار في برشلونة أهم من الحصول على 300 مليون يورو من بيعه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب اللاعب الإسباني أندريس إنيستا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وبرشلونة، والتي ستقام فجر الغد، بعدم قضاء كل المؤتمر في الأسئلة عن مستقبل نيمار مع برشلونة، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح إنيستا أن الشخص الوحيد المخول بالتحدث في هذا الموضوع هو اللاعب البرازيلي نفسه، وشارك سواريز زميله إنيستا في نفس الرأي من خلال التأكيد على أن نيمار هو الوحيد الذي سيفسر مستقبله مع الفريق، مشيرًا إلى أن لاعبي برشلونة سيدعمونه في أي قرار سيتخذه في هذا الشأن.

وأوضح إنيستا أنه لا يرى أن برشلونة سيستفيد من الحصول على 200 أو 300 مليون من وراء بيع نيمار أكثر من الاستفادة من وجود اللاعب البرازيلي في صفوف البارسا.

وأضاف إنيستا أن "نيمار" يعد من أفضل اللاعبين في العالم، وبرشلونة يرغب في وجود أفضل اللاعبين دائمًا في صفوفه، مؤكدًا أن رغبة لاعبي البارسا هي استمرار وجود نيمار في صفوف الفريق.

شاهد أيضا

وتطرق إنيستا للحديث عن المشاجرة التي وقعت بين نيمار ونيلسون سيميدو في تدريبات برشلونة، مشيرًا إلى أن المشاجرات في التدريبات أمر عادي، إلا أن السبب وراء حديث العالم عن تلك المشاجرة بهذا الشكل هو وجود نيمار بها.

ويلتقي برشلونة وريال مدريد في ميامي للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود خارج إسبانيا وفي مباراة ودية، وعن تلك المواجهة قال إنيستا إنها مواجهة خاصة للغاية، كونها أمام ريال مدريد ولكنها تبقى في النهاية مباراة إعدادية للموسم الجديد.

وأعرب إنيستا عن أمله في أن تكون المباراة ممتعة، خاصة أنها في بداية الموسم، مشيرًا إلى أهميتها في حصول لاعبي البارسا على الثقة والتناغم المطلوب قبل بداية الموسم الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)