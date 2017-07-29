مرصد الإفتاء: تراجع داعش على تويتر مؤشر على انهيار التنظيم

كتب - محمود مصطفى:

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن نسبة المشاركة المرئية الدعائية لتنظيم داعش الإرهابي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تراجعت - خلال مايو الماضي - مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلى 92%، وَفق ما أعلنه التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وأضاف مرصد الإفتاء في بيان له اليوم السبت، أن هذه النسبة الكبيرة تعد مؤشرًا على انهيار التنظيم الإرهابي في العالم الافتراضي كما هو الحال على أرض الواقع، لافتًا إلى أن التنظيم عمد منذ ظهوره إلى استخدام موقع التواصل الاجتماعي كسلاح فتاك موازيًا لأسلحته في أرض الواقع.

وأشار المرصد إلى أن دار الإفتاء حذرت مرارًا من خطورة استخدام التنظيمات الإرهابية لموقع التواصل الاجتماعي لتجنيد مزيد من العناصر والمقاتلين؛ لأن تهديد "داعش" على "تويتر" هو من أخطر التهديدات على العالم، حيث إن 62% من مستخدمي تويتر في مرحلة الشباب من سن 14 إلى 34 عامًا، و80% من المستخدمين خارج الولايات المتحدة، إضافةً إلى أن أعداد المستخدمين تتزايد بشكل سريع يصل إلى 9 ملايين شهريًّا.

وأوضح المرصد أن عناصر التنظيم ومؤيديه أنشئوا - في الأعوام الماضية - ما لا يقل عن 46 ألف حساب على تويتر تعمل لصالح التنظيم، وهناك أكثر من ثلاثة ملايين تغريدة تروِّج وتؤيد داعش على نفس الموقع، وأكثر من 1.7 مليون مقطع فيديو إرهابي. مضيفًا أنه رغم وجود أكثر من 300 مليون حساب على تويتر، وصعوبة مراقبة جميع الحسابات ومتابعتها، فإن إدارة تويتر قد نجحت – بعد ضغوط المجتمع الدولي ودعوات المؤسسات الدولية، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية – في إغلاق أكثر من نصف مليون حساب لداعش ومؤيديه على تويتر، وهي السياسة التي بدأت تؤتي ثمارها الآن.

ودعا مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة إلى ضرورة التصدي للتنظيمات الإرهابية وما تشنُّه من حرب إلكترونية هائلة تستهدف العالم أجمع؛ مما يستدعي إيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور الظاهرة الإرهابية وامتداداتها في الفضاء الإلكتروني والعالم الافتراضي.​