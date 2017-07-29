الإمارات: دول المقاطعة لديها أدلة على دعم قطر لجماعات إرهابية

القاهرة - (مصراوي):

كشف السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، عن أن الدول المقاطعة لدولة قطر لديها أدلة قاطعة تكفي لإدانة الدوحة بدعمها لمات وصفه الميليشيات المسلحة في كل من سوريا وليبيا والصومال، بالإضافة إلى دعمها تنظيم القاعدة ممثلًا في جبهة النصرة في سوريا، واحتضانها لجماعة الإخوان المسلمين، وحركتي حماس وطالبان.

وقال العتيبة، في مقابلة على قناة "بي بي إس" الأمريكية، إن الخلاف مع قطر ليس خلافًا في القضايا السياسية فقط، مُضيفًا "إذا ما سألت عددًا من الدولة العرببة في المنطقة، كالإمارات والسعودية ومصر والأردن والبحرين، كيف يكون الشرق الأوسط خلال العشر سنوات المقبلة، فإن الجواب سيكون مختلفًا تمامًا عما تريده قطر التي قامت بتمويل الإرهاب خلال الـ 15 سنة الماضية".

وأفاد السفير الإماراتي في واشنطن بأن أساس اختلاف الدول الأربع المقاطعة لقطر هو عدم التزامها بالمواثيق والمعاهدات التي تمت في الرياض عامي 2013 و2014.. "وتم خلال تلك الفترة النقاش مع الدوحة بكل شفافية، وفِي نهاية المطاف أبرمت الاتفاق المنشور في وسائل الإعلام أخيرًا، إلا أنها ناقضت ذلك لاحقًا".

وأكّد أن من حق الدوحة مواصلة ما تريد فعله ودعم من تريد دعمه، كما يحق في المقابل للدول الأربع مواصلة مقاطعتها، واتخاذ الإجراءات التي تحفظ لها حقوقها كما تريد، مؤكدًا أن الدول المقاطعة لا تريد للأزمة أن تتطور، بل تريد أن يتم حلها سريعًا.

وشدّد على أن الدول الخليجية ومصر لا يمكن لها الموافقة على سياسات الدوحة المخالفة لنهج البيت الخليجي بل التي أضرّت بها، والاختلاف هو على ماذا يجب أن يكون مستقبل المنطقة الذي نريده وتحالفه قطر، مُضيفًا: "لا يمكن لهم أن يبقوا معنا وهم بالمقابل يدعمون من يخالفنا، لديهم كل الحق في فعل ما يريدون، ولنا الحق في المقاطعة وألا يكون بيننا علاقة معهم بكل بساطة".

وأشار إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لمحاربة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى مع دولة الإمارات والدول المشاركة الأخرى، يمكن له أن ينجح ويحقق النصر على تلك الجماعات والقضاء عليها، إلا أن ذلك لن يتم من دون وقف تمويل الإرهاب لهم من أطراف خارجية أخرى.

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