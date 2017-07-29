«الصناعة»: نجحنا في خفض عجز الميزان التجاري لـ18 مليار دولار

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قال ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، إن إعلان الوزارة عن إقامة 1300 مشروع جديد باستثمارات 23 مليار جنيه خلال 6 أشهر، يخلق استثمارات جديدة، ويوفر فرص عمل، ويقلل معدلات البطالة، ويساهم في عميلة التنمية، فضلًا عن تقليل حجم الاستيراد.

أضاف جابر، خلال مداخلة ببرنامج «صباح أون»، الذي تقدمه الإعلامية نهاوند سري، عبر فضائية «أون لايف»، اليوم السبت: «كل المصانع التي ننشئها في هذه المرحلة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي»، لافتًا إلى نجاح الوزارة الكبير في تخفيض عجز الميزان التجاري إلى 18 مليار دولار، خلال فترة عام ونصف العام.

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وتابع أنه أصبح لدى الوزارة خطة تنمية صناعية، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم أول مجمع صناعي، سبتمبر المقبل.