القوى العاملة: حل مشكلة 5 عمال مصريين بالسعودية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالسفارة المصرية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بسرعة حل مشكلة 7 مواطنين مصريين يعملون لدى 3 شركات، ويتضررون من عدم حصولهم على بعض مستحقاتهم المالية، والإقامة في سكن غير لائق، واحتجاز جوازات سفرهم، وعدم إصدار تأشيرة خروج نهائي، فضلا عن دفع مبالغ باهظة لشركات إلحاق العمالة المصرية.

قال سعفان، في بيان له، اليوم السبت، إنه تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالرياض، حسام طلبة، أكد فيه التحرك والملحق العمالي إلى مقر الشركة وتم التفاوض مع المسؤولين، ومناقشة مشكلة كل عامل على حده وفي وجوده، وتحديد مستحقاته وفقا لنظام العمل السعودي، واستجابت شركة "م. ر" بسداد مستحقات 5 عمال عن الفترة السابقة لمباشرة العمل منذ دخولهم المملكة، فضلا عن أيام الغياب، وأيام العمل الفعلية.

شاهد أيضا

وبلغ إجمالي ما تسلمه المواطنون المصريون الخمس مبلغا وقدرة 12 ألفا و20 ريالا، بما يعادل 57 ألفا و696 جنيها مصريا، تخص مصطفى محمد أبو العنين، مصطفى عبد الفتاح محمد، وليد السيد أحمد، حازم طه الصاوى، ومحمد مأمون محمد، وتقدم الأخير باعتذار مكتوب للشركة عما بدر منه من إساءة تجاهها، وتم إصدار تأشيرة خروج نهائي، وحجز تذاكر السفر لهم وغادروا المملكة.

وأوضح المستشار العمالي أنه سيتم بحث مشكلة المواطنين الأخرين، محمد إبراهيم رجب الهلالي، الذي يعمل لدى شركة "أ. م"، وتامر عادل عبدة، ويعمل لدى شركة "أ. ق"، للتفاوض لحصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة.