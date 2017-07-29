أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمستشفى بني سويف الجامعي

Google+ Print
الحماية المدنية تسيطر على حريق بمستشفى بني سويف الجامعي الحماية المدنية تسيطر على حريق بمستشفى بني سويف الجامعي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم السبت، وبالتعاون مع رجال الأمن الإداري بمستشفى بني سويف الجامعي، على حريق شب بقسم القسطرة بالطابق الرابع بمستشفى بني سويف الجامعي.

كان قد تلقى اللواء عادل التونسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من إدارة النجدة بنشوب حريق داخل المستشفى الجامعي، وانتقلت على الفور 3 سيارات أطفاء وتمكنوا من إخماد النيران بمعاونة الأمن الإداري بالمستشفى الجامعي بقيادة العميد حامد أحمد مدير إدارة الأمن بالجامعة.

شاهد أيضا

وأسفر الحريق عن احتراق غرفة القسطرة داخل المستشفى بالكامل من أجهزة طبية وإلكترونية دون وقوع إصابات بشرية أو حالات وفيات، فيما أخلت إدارة المستشفى المرضى من الطابق الرابع والخامس بشكل مؤقت حتى يتمكنوا من السيطرة على الحريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)