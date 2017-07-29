الحماية المدنية تسيطر على حريق بمستشفى بني سويف الجامعي

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم السبت، وبالتعاون مع رجال الأمن الإداري بمستشفى بني سويف الجامعي، على حريق شب بقسم القسطرة بالطابق الرابع بمستشفى بني سويف الجامعي.

كان قد تلقى اللواء عادل التونسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من إدارة النجدة بنشوب حريق داخل المستشفى الجامعي، وانتقلت على الفور 3 سيارات أطفاء وتمكنوا من إخماد النيران بمعاونة الأمن الإداري بالمستشفى الجامعي بقيادة العميد حامد أحمد مدير إدارة الأمن بالجامعة.

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وأسفر الحريق عن احتراق غرفة القسطرة داخل المستشفى بالكامل من أجهزة طبية وإلكترونية دون وقوع إصابات بشرية أو حالات وفيات، فيما أخلت إدارة المستشفى المرضى من الطابق الرابع والخامس بشكل مؤقت حتى يتمكنوا من السيطرة على الحريق.