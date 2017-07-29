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السيطرة على حريق في غرفة قسطرة المستشفى الجامعي ببني سويف

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق في غرفة قسطرة المستشفى الجامعي ببني سويف

09:59 ص السبت 29 يوليو 2017

السيطرة على حريق في غرفة قسطرة المستشفى الجامعي ببني سويف

صورة ارشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع الأمن الإداري بجامعة بني سويف، اليوم السبت، على حريق في قسم القسطرة بالطابق الرابع بمستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقى اللواء عادل التونسي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل المستشفى الجامعي والذي كلف بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق.

وانتقل العقيد وائل ذكي مدير إدارة الحماية المدنية على رأس 3 سيارات إطفاء، وتمكنوا من إخماد النيران بمعاونة الأمن الإداري بالمستشفى الجامعي بقيادة العميد حامد أحمد مدير إدارة الأمن بالجامعة.

وأسفر الحريق عن احتراف غرفة القسطرة داخل المستشفى بالكامل من أجهزة طبية وإلكترونية دون وقوع إصابات بشرية أو حالات وفيات.

وأخلت إدارة المستشفى المرضى من الطابق الرابع والخامس بشكل مؤقت حتى تمكنوا من السيطرة على الحريق.

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