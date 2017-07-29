مطافئ ماليزيا تنقذ عامل اتصالات من عش دبابير

كوالا لمبور- (أ ش أ):

تدخل رجال المطافئ والإنقاذ في ماليزيا لإنزال فني بشركة اتصالات من أعلى برج للاتصالات على ارتفاع 33 مترا بعدما حاصرته الدبابير.

وهرعت سيارتان من هيئة المطافئ والإنقاذ إلى مكان الواقعة بعدما أصبح الفني عالقا أعلى ساري الاتصالات إثر مواجهته عش الدبابير على العمود.

وقال رئيس هيئة الإنقاذ للصحفيين إن الحادث وقع عندما كان الفني /23 عاما/ يقوم هو وزميله بتنفيذ أعمال صيانة أمس وفجأة صادفه عش الدبابير على ارتفاع 20 مترا، وبينما فضل زميله وهو أصغر منه سنا النزول حالا بعدما قرصه دبور، واصل هو الصعود لتجنب لسعات الدبابير الغاضبة، ولكنه لم يتمكن من النزول.

وتمكن رجال الإنقاذ، وفقا لصحيفة "نيو ستريتس تايمز"، في خلال ساعة من إنزال الفني باستخدام سترات حماية وأحزمة أمان ومبيدات حشرية، كما قام الفريق بتدمير عش الدبابير قبل مغادرتهم المكان.