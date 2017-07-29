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مدرب الأهلي: حققنا مكاسب كبيرة من الفوز على «نصر حسين داي»

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مدرب الأهلي: حققنا مكاسب كبيرة من الفوز على «نصر حسين داي» مدرب الأهلي: حققنا مكاسب كبيرة من الفوز على «نصر حسين داي»

التحرير

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قال أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه حقق العديد من المكاسب بعد الفوز على نصر حسين داي الجزائري، ومن ثم الصعود إلى نصف نهائي البطولة العربية.

وأشاد أيوب، فى تصريحات تلفزيونية، بالروح العالية للاعبين خلال مباراة بطل الجزائر خاصة بعد التأخر بهدف فى وقت صعب، متابعًا أنه رغم "الأخطاء والهفوات" التي ظهرت من بعض اللاعبين، إلا أن تلك المواقف تُزيد من خبرة هؤلاء اللاعبين وتمنحهم ثقة اللعب فى المناسبات الكبيرة.

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وكان الأهلي، تأهل إلى الدور نصف النهائي، من البطولة العربية، بعد الفوز على نصر حسين داي الجزائري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات بالبطولة. 

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التحرير

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