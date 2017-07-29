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«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

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«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 «الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، وأن يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا شمالا حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدل وارتفاع الموج ما بين متر ونصف الى مترين، أما حالة البحر الأحمر، معتدل إلى مضطرب واراتفاع الموج ما بين مترين الى مترين ونصف المتر والرياح السطيح على البحرين شمالية غربية .  

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن

القاهرة 25    34 

الإسكندرية 26  30 

مطروح 23    29 

بورسعيد 25   31 

دمياط 25     31 

بلطيم 25     32 

الإسماعيلية 24  35 

السويس 25   34 

العريش 22    33 

نخل  20  34 

طابا 24  34 

الطور 27     36 

مرسى علم 30  35 

الغردقة 30    40 

شرم الشيخ 31  40 

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رفح 21       33 

كاترين 19    31 

سيوة 26      38 

المنيا 25      37 

الفيوم 25     37 

رأس سدر 25 35 

أبوسمبل 28  43 

وسط الدلتا 24 33 

أسيوط 26    39 

سوهاج 28    42 

الأقصر 30   44 

أسوان 65     45 

شلاتين 30    4 

حلايب 32   38 

الوادى الجديد 30    44 

قنا 29        43 

نويبع 2        40 

السلوم 21    3 

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