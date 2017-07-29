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"انتهاكات الأقصى" ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات يتصدران عناوين الصحف 07:29 ص السبت 29 يوليو 2017

القاهرة- (أ ش أ):تناولت الصحف المصرية الصادرة، اليوم السبت، موضوعات وقضايا متنوعة، تستحوذ على اهتمام المواطن المصري.جريدة (الأهرام)يشارك اليوم سامح شكري وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية كل من مصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة على مدى يومين.وذكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة سامح شكري تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في القاهرة، بأن يعقدوا اجتماعهم التشاوري اللاحق في مملكة البحرين في نهاية شهر يوليو.وأوضح أن تلك الاجتماعات تعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من دولة قطر، وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشئون الداخلية للدول الأربع.وتحت عنوان أبو الغيط: الجامعة في حالة انعقاد لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن هناك خيارات عديدة متاحة قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية في إطار التصدي للاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى ومدينة القدس، وقال إن من بينها دعوة مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية الرامية إلى وقف هذه الاعتداءات، بالإضافة إلى اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في ممارسات إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال.وقال أبو الغيط - خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزراء خارجية فلسطين والأردن والجزائر في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب الطاريء أمس الأول - سوف نتابع مدى التزام إسرائيل بالقرارات والمواثيق الدولية، وأن مجلس الجامعة قرر الإبقاء على الاجتماع في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والانتهاكات الإسرائيلية ضد القدس والمسجد الأقصى ومراقبة مدى التزام إسرائيل بعدم تكرارها القيام بإجراءات تصعيدية، وأن وزراء الخارجية العرب يتابعون مع الجانب الأمريكي تطورات الأوضاع.ومن جانبه، أكد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن توافد الفلسطينيين بأعداد كبيرة وصلت إلى 100 ألف فلسطيني دخلوا المسجد الأقصى للصلاة أربك سلطات الاحتلال ومعه لجأت لاستخدام العنف الذي أدى لمواجهات أمس الأول، كما أن سلطات الاحتلال أرادت أن تفسد على الفلسطينيين فرحتهم.وقال لن نفوت الفرصة للعودة والصلاة بالأقصى وسنعمل على إفشال مخططات التصعيد الإسرائيلي المقصود والمستهدف، وسنعمل على توفير الإجراءات التي تكفل سلامة المصلين وتأمين دخول أكبر عدد منهم.وأكد المالكي أن صلاة الجمعة ستكون اختبارا لمدى جدية إسرائيل والتزاماتها، وسوف يحكم العالم على مدى احترام الوضع القائم والقوانين الدولية، وأنه في حالة التصعيد من جانب إسرائيل فإن المسئولية ستكون مسئولية عربية جماعية لا فلسطينية فقط. بينما أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردنية أن الأردن يريد السلام والتهدئة، ومن المفترض ألا يعبث رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوضع الأمني وألا يتمادى باستعراض القوة لرفع شعبيته ويقامر بحق الشعوب وأمنها، وشدد على ضرورة احترام إسرائيل حقوق الآخرين وإلا ستدفع المنطقة نحو كارثة جديدة من الصعب السيطرة عليها.وتحت عنوان "فتح جميع أبواب المسجد الأقصى"، أكدت دائرة الإعلام بالأوقاف الإسلامية بالقدس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت فتح جميع أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين.وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أزالت الحواجز المعدنية بالفعل، وبدأ الشبان المرابطون الدخول إلى باحات الأقصى بعد إلغاء قرار الاحتلال بتحديد أعمار الداخلين إليه وانسحبت الوحدة العسكرية من محيط باب الأسباط.وقد أدى نحو 10 آلاف فلسطيني صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى، لأول مرة منذ 14 من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية.كما أدى عشرات الفلسطينيين الصلاة عند حاجز قلنديا المؤدي من الضفة الغربية إلى القدس، بعد أن منع الجيش الإسرائيلي دخولهم إلى المدينة.وقمعت قوات "الاحتلال" مسيرات خرجت فور الانتهاء من صلاة الجمعة، بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق وفرقت مسيرة مؤيدة للمسجد الأقصى قرب حاجز حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية.وفي الضفة الغربية التي شهدت مواجهات متفرقة، قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي.وقالت مصادر فلسطينية إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني عند حاجز «عصيون» العسكري جنوب بيت لحم مما أدى إلى مقتله.وقال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن ضد جنوده على الحاجز قبل أن يتم إطلاق النار عليه.وتحت عنوان "معلومات الوزراء : لا زيادة في أسعار اللحوم أو تذاكر الحج"، أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه لا زيادة في أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية قبل حلول عيد الأضحى، موضحا أنه تم التواصل مع وزارة التموين التي أكدت أن ما أثير حول ذلك عار تماما من الصحة.وأكدت الوزارة التزامها بطرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيها، والسودانية الطازجة بـ 80 جنيها، وكيلو الدواجن المستوردة بـ31 جنيها، مشيرة إلي التعاقد على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن تكفي احتياجات المواطنين حتى بداية العام المقبل.كما نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما يتردد حول ارتفاع أسعار تذاكر الطيران لحجاج وزارة التضامن الاجتماعي.جريدة (الأخبار)أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بإعفاء أوائل الثانوية العامة من المصروفات الجامعية طوال فترة دراستهم.وتعلن بعد غد نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات التي تستوعب 153 ألف طالب وطالبة.وبدأ مكتب التنسيق صرف وقبول أوراق ورغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وحتى 15 أغسطس المقبل والذين يصل إجمالي عددهم لحوالي 11 ألف طالب بالعربية و4 ألاف بالأجنبية.ومن المنتظر فتح باب التحويلات الجغرافية بين الجامعات عن طريق مكتب التنسيق من الأربعاء القادم ولمدة خمسة أيام لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وذلك في حدود 10 % ممن تم قبولهم بكل كلية بهدف تقليل الاغتراب ليبدأ بعدها فتح باب التقدم للتنسيق للجزء الأول من المرحلة الثالثة والأخيرة من الناجحين في الثانوية العامة.وتحت عنوان "112 في المائة زيادة في أعداد السياح الألمان للغردقة"، تضاعفت أعداد السياح الألمان الذين زاروا مرسى علم والغردقة خلال يونيو مقارنة بشهر مايو الماضي.ذكر ذلك موقع إف في دبليو الألماني المتخصص في الشئون السياحية، وأضاف أن أرقام السياحة الوافدة إلى مطارات هذه المدن تشير إلى ارتفاع أعداد السياح الألمان بالغردقة بنسبة 112 % ومرسى علم بنسبة 129 %.جريدة (الجمهورية)أكدت حسناء الشريف مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في شمال سيناء، اهتمام المجلس بأسر الشهداء والمصابين إلى جانب الدعم بمشروع تكافل وكرامة بهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء ومديرية التضامن الاجتماعي.وأشارت في إطار الندوة التي نظمها المجلس بالعريش ضمن فعاليات الحملة الرابعة لطرق الأبواب إلى أن هناك تفويضا من اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء بدعم إنشاء جمعية لأسر الشهداء والمصابين لتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم علاوة على حملة طرق الأبواب الحالية تحت عنوان "معا في خدمة الوطن" والتي تهدف إلي التعرف على احتياجات المرأة في كافة القطاعات والمشاكل التي تواجهها على الطبيعة وتوضيح الخدمات المقدمة من المحافظة والتضامن الاجتماعي للمرأة بصفة عامة وتيسير الحصول على الخدمات.وأضافت أن الحملة تشمل كلا من العريش وبئر العبد والحسنة ونخل إلى جانب تجمعات المنقولين من الشيخ زويد ورفح وبواقع 3 حملات شهرية حتى أكتوبر القادم.وأوضح منير أبوالخير مدير عام التضامن الاجتماعي أنه تم إنشاء صندوق للإغاثة في المحافظة وهو الثاني من نوعه على مستوى الجمهورية وذلك لمواجهة متطلبات أسر الشهداء والمصابين .. مشيرا إلى أنه تم الفترة الماضية دعم الصندوق بمبلغ 107 ملايين جنيه منها 27 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي و30 مليون جنيه من وزارة المالية و50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر وجار تمويل مبالغ أخرى من بعض الجهات لدعم الجمعية.وتحت عنوان "ضبط تكفيري وتدمير 3 عبوات ناسفة بوسط سيناء"، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من ضبط فرد تكفيري يستقل عربة ربع نقل بوسط سيناء واكتشاف وتدمير 3 عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات على محاور التحرك.وأكد المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي - في بيان أمس - استمرار جهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بسيناء.في سياق متصل، تمكنت عناصر التأمين غرب نفق الشهيد أحمد حمدي من ضبط عربة ربع نقل بداخلها كمية من مادة الحشيش المخدرة، وأشار المتحدث العسكري إلى أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تواصل تنفيذ عملياتها لإحكام السيطرة على الطرق والمعابر والقضاء على العناصر التكفيرية بوسط سيناء.وتحت عنوان "سحر نصر تبحث مع الجانب الروماني مشروعات بمحور قناة السويس والنقل والطاقة"، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع رومانيا، بروتوكول تعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي والعلمي، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية ووزارة مناخ الأعمال والتجارة وريادة الأعمال برومانيا، و3 مذكرات تفاهم في المجال الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والموارد المائية والري.وشهدت الوزيرة، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين ميناءي كونستنزا الروماني وهيئة ميناء الإسكندرية.جاء ذلك خلال الدورة الثانية للجنة الوزارية المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي، صباح أمس الجمعة، في العاصمة الرومانية "بوخارست" برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، من الجانب المصري، وهاري إيلان لوفور، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال عن الجانب الروماني.وأكدت الوزيرة، أهمية هذه اللجنة في مزيد من التعاون المثمر بين البلدين، حيث لم تنعقد منذ 2010، مشيرة إلى أهمية استمرار دوام انعقادها بصورة منتظمة، من أجل تحقيق طفرة كبيرة في تاريخ العلاقات المصرية الرومانية التي تمتد جذورها لأكثر من مائة عام حيث تم الاحتفال في أبريل الماضي، بمرور مائة عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كما تتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدر كبير من الاستقرار، وتحظى بمستوى جيد من التنسيق وتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.وأوضحت الوزيرة، أن مصر اتخذت إجراءات تشريعية تهدف إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار، كما قامت بحشد الجهود لإطلاق عدد من المشروعات القومية الكبرى.وأشارت الوزيرة، إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية وسعيها الحثيث نحو إقامة علاقات قوية وفعالة مع الجانب الروماني، وبحث إمكانية إقامة عدد من المشروعات الرومانية في نطاق مشروع تنمية محور قناة السويس، والمجالات الأخرى التي تتمتع فيها رومانيا بميزة نسبية مثل النقل "السكك الحديدية ومشروع الأتوبيس النهري" والطاقة.وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الرومانية في مصر من أجل أن تصل إلى المستوى المأمول بين البلدين، حيث أن حجم الاستثمارات الرومانية في مصر وصل إلى حوالي 88.32 مليون دولار في 60 شركة موزعة في عدد من المجالات أهمها السياحة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والبنوك، والزراعة، فيما تشير الإحصائيات غير الرسمية إلى أن الاستثمارات المصرية وصلت إلى نحو 100 مليون دولار، مما يعكس التواجد الاستثماري المتزايد المصري في رومانيا.وتعمل الشركات المصرية في مجالات مثل إنتاج وتسويق الأغذية والأخشاب، والمستحضرات الصيدلانية، وتطوير العقارات، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد يعطي ضمانات كبيرة للمستثمرين، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الرومانية في مصر.

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