أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

سعر الدولار اليوم السبت29 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

Google+ Print
سعر الدولار اليوم السبت29 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم السبت29 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم، شهد سعر الدولار ارتفاعاً ملحوظاً في نهاية تعاملات الأسبوع في أغلب البنوك وعاقبه إرتفاعاً آخر لسعر الدولار في السوق السوداء، ننقل لكم أخبار وأسعار الدولار تحديث لحظى من كافة البنوك العاملة في ، “سعر الدولار” في السوق السوداء، سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والصرافات وكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفي سياق آخر سجل بنك “اتش اس بي سي”، أفضل سعر شراء للعملة الخضراء واحتل أفضل سعر بيع الدولار “للبنك الأهلي” والبنوك الحكومية الأخرى، وغالباً ما تحدث حالة ركود التداول بـ الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، يومي الجمعة والسبت وذلك بالبنوك العاملة بالأسواق المصرية، على أن ترجع لممارسة عملها مع بداية الأسبوع الجديد، العملة الأمريكية الدولار اليوم، سعر الدولار الآن في كافة البنوك، ومتابعة لحظية لتغيرات الدولار بالسوق السوداء ويمكنك أيضاً متابعة أسعار الدولار في البنوك والسوق أو عبر تطبيق بكام في مصر والمتوفر على جوجل بلاي والذي يعرض الدولار والعملات والذهب لحظة بلحظة ، وما زالت البنوك الخاصة والتي منها “اتش اس بي سي – HSBC”، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، بنك المشرق، بنك باركليز – مصر، وغيرهم ممن يعملون في القطاع المصرفي  يقدمون  أعلى سعر لشراء الدولار .

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء:

17.90
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك القاهرة

17.87
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك كريدي أجريكول

 

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.92 جنية للشراء، 17.98 جنية للبيع.

 

 
البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.8500 17.9500
مصرف ابو ظبي 17.8500 17.9500
البنك المصري الخليجي 17.8300 17.9300
البنك الأهلي 17.8000 17.9000
بنك البركة 17.8500 17.9500
بنك القاهرة 17.8000 17.9000
بنك الاسكندرية 17.8300 17.9300
البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500
البنك المركزي 17.8312 17.9312
بنك مصر 17.8200 17.9200
بنك بلوم مصر 17.8500 17.9500
كريدي أجريكول 17.8700 17.9700

 

 

المصدر : مصر365

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية