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سعر الذهب اليوم السبت 29 يوليو 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم السبت 29 يوليو 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم السبت 29 يوليو 2017 بالصاغة فى مصر

 

سمر العشري

بالرغم من أن هناك انخفاض لسعر الذهب مقارنة بأوقات سابقة في هذا العام ألا أن الصاغة تعاني من كساد في التداول للشراء والبيع على مستوى المحافظات ، و لكنه يشهد انتعاشا في الأوقات التي تتميز بوجود أفراح، لقد بات حالة الشراء للذهب في كساد حيث أن  سعر الجرام أصبح أكثر من 500 جنيها لعيار 21 فهذا ليس في متناول المواطن محدودي الدخل .

سعر الذهب اليوم السبت  :

السعر العالمي : 1,228.70 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 710 إلى 712
عيار 22 651 إلى 653
عيار 21 621 إلى 623
عيار 18 532 إلى 534
عيار 14 414 إلى 415
عيار 12 355 إلى 356
الاونصة 22,072 إلى 22,143
الجنيه الذهب 4,968 إلى 4,984
الكيلو 709,714 إلى 712,000
 

 

 

المصدر : مصر 365

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