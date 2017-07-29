الأهلي يشيد بالسلوك الحضاري لجماهيره في البطولة العربية

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قدم شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الشكر لجماهير النادي على سلوكها الحضاري، خلال مباراة نصر حسين داي الجزائري، بختام دور المجموعات من البطولة العربية، لافتًا إلى أن الجماهير الحمراء دائما ما تظهر بشكل مشرف خلال مباريات الفريق.

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وأضاف شمس، أن جماهير الأهلي كان لها دورا كبيرا في بث الحماس والروح لدى اللاعبين، خاصة في الأوقات الحرجة، وهو ما يؤكد أهمية دور الجماهير.

وأشاد المدير التنفيذي للأهلي، بالسلوك الحضاري والمحترم للجماهير خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس الرغبة القوية في عودتها للمدرجات من أجل دعم ومؤازرة الفريق في منافساته المهمة، مشددا على ثقته في جماهير الأهلي ودورها المهم في دعم الفريق بالبطولة العربية.