عمرو بركات: فرحت بـ«أسيست متعب».. وبيساعدني دايمًا

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أعرب عمرو بركات صانع ألعاب الرفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، عن سعادته بالهدف الذى أحرزه فى شباك فريق نصر حسين داى الجزائرى، والذى كان السبب فى صعود فريقه للدور نصف النهائى من البطولة العربية للأندية.

وقال بركات، فى تصريحات تلفزيونية: "فرحتى بأسيست متعب لى فى الهدف، كانت أكثر من إحرازى الهدف نفسه"، كاشفًا أن القناص عماد متعب يعد مثلًا أعلى له فى كرة القدم، ودائمًا ما يحرص على مساعدته.

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يذكر أن الأهلى نجح فى الفوز على بطل الجزائر بثنائية مقابل هدف واحد، ليصعد الفريق الأحمر كأفضل ثان من مجموعات البطولة العربية الثلاث.