ترامب يعتزم التوقيع على قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا

واشنطن- (د ب أ):

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوافق على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا ويعتزم التوقيع عليه.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض: "لقد قرأ الرئيس دونالد ترامب مسودات سابقة لمشروع القانون وتفاوض بشأن العناصر الحاسمة منه".

وأضاف البيان "لقد أطلع الآن على الصيغة النهائية، وبناء على الاستجابة لمفاوضاته، فإنه يوافق على مشروع القانون ويعتزم التوقيع عليه".

وقد صوتت أغلبية ساحقة بمجلس الشيوخ أول أمس الخميس لصالح تمرير مشروع القانون الذى يتضمن مادة تمنع الرئيس من الغاء العقوبات دون موافقة الكونجرس. ولم يتبق سوى توقيع ترامب لتحويله إلى قانون.

وقدم مساعدو ترامب، الذي كان يسعى لتحسين العلاقات مع روسيا، في السابق مؤشرات متضاربة حول ما إذا كان سيوقع على التشريع، الذي يشمل ايضا عقوبات ضد ايران وكوريا الشمالية.

وقد سخر ترامب من وكالات المخابرات الامريكية لاستنتاجها ان موسكو تدخلت فى الانتخابات الرئاسية التى جرت العام الماضى لصالحه وندد بالتحقيق فى التواطؤ المحتمل مع حملته الانتخابية.

وتهدف العقوبات إلى معاقبة الممارسات الروسية في أوكرانيا وسورية، فضلا عن التدخل في الانتخابات. وقد مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي.