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كوريا الشمالية: الأراضي الأمريكية بالكامل تقع في النطاق الهجومي لصواريخنا

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مصراوي Masrawy

: الأراضي الأمريكية بالكامل تقع في النطاق الهجومي لصواريخنا

07:14 ص السبت 29 يوليه 2017

كوريا الشمالية: الأراضي الأمريكية بالكامل تقع في النطاق الهجومي لصواريخنا

بيونج يانج- (أ ش أ):

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أن التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بلاده تعتبر "تحذيرا شديدا" للولايات المتحدة.

وأشار الزعيم الكوري- حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم السبت - إلى أن التجربة الصاروخية الأخيرة أثبتت قدرة كوريا الشمالية على إطلاق الصواريخ في أي وقت ومن أي مكان، وأنها قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.

وأضاف أن التهديدات العسكرية الأمريكية والعقوبات تزيد من عزم كوريا الشمالية على تطوير السلاح النووي، الذي يعتبر "قوة استراتيجية للدفاع الوطني"، ولذلك لا يمكن إيقاف البرنامج النووي في البلاد.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت صباح اليوم السبت عن إطلاق ناجح لصاروخ بالستي عابر للقارات، وقد تم إطلاق الصاروخ مساء الجمعة بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وهذه هي العملية الثانية لإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية هذا الشهر، حيث تم إطلاق الصاروخ الأول يوم 4 يوليو الجاري.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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