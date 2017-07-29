اليوم.. الدول الأربع تجتمع في البحرين لبحث تطورات الأزمة القطرية

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يبدأ وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، اليوم، اجتماعا في العاصمة البحرينية المنامة، يستغرق يومين لبحث تطورات أزمة قطر.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن اللقاء يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في القاهرة يوم 5 يوليو، بعقد اجتماعهم التشاوري اللاحق في مملكة البحرين في نهاية شهر يوليو.

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وأوضح أن تلك الاجتماعات تعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من دولة قطر، وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع.