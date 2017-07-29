فياض يكشف تكلفة الدروس الخصوصية: أكثر من مصاريف «التعليم»

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قال الكاتب الصحفي، رفعت فياض، إن أولياء الأمور يصرفون 40 مليار جنيه، على الدروس الخصوصة في العام الواحد، مضيفًا بسخرية: "ده أكتر من الفلوس اللى بتصرفها وزارة التربية والتعليم".

وأضاف فياض، خلال حواره ببرنامج "أمنية مصرية" على قناة "الحدث اليوم"، أنه يجب أن يكون هناك مشروع قومي لتطوير التعليم، وسيستغرق 10 سنوات، موضحًا أن هذا المشروع غير مرتبط بوزير قادم أو وزير راحل.

وأشار إلى أن النظام الجديد للثانوية العامة قائم على أن يتم تخصيص 70% من المجمع للالتحاق بالكلية، و30% الباقين يخصصوا لاختبارات القدرات.

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يذكر أنه وفقًا لنصوص الدستور، فإن ميزانية التربية والتعليم تصل إلى 4% من الناتج القومي الإجمالي، أي ما يعادل 120 مليار جنيهًا، ولكن الميزانية لم تصل إلى هذا الحد منذ إقرار الدستور، وتوقفت عند 80 مليار فقط، لتوافق لجنة الخطة والموازنة هذا العام على زيادتها إلى 100 مليار جنيه.​