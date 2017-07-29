ميدو: متعب لن يعوض.. وأتمنى أن يفهم البدري رسالة «الهدف القاتل»

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أشاد أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، بإمكانيات وشخصية عماد متعب مهاجم الأهلى، مؤكدًا أنه لاعب ليس له مثيل فى الوقت الحالى، إذ يمتلك جميع مقومات "مهاجم الصندوق" بخلاف خلقه الرفيع وعدم افتعال الأزمات.

وأعرب ميدو، عن سعادته بقرار حسام البدرى المدير الفنى للمارد الأحمر، بالدفع بـ"متعب" فى وقت مبكر من مباراة نصر حسين داى، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية، والتى انتهت بفوز الأهلى بهدف قاتل أحرزه عمرو بركات من تمريرة سحرية مررها "متعب" في الوقت الإضافي من المباراة.

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وأضاف المدير الفني لدجلة، إنه يتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت للجهاز الفنى للأهلى، بأن "متعب" مهاجم مميز لا يمكن تعويضه، وأن يقوم البدرى بمنح الفرصة كاملة لـ"القناص" من أجل استعادة مستواه.