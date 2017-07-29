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مدرب نصر حسين داي: مباراة الأهلي «نهائي مبكر».. وحماس الشباب سبب الأزمة

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مدرب نصر حسين داي: مباراة الأهلي «نهائي مبكر».. وحماس الشباب سبب الأزمة مدرب نصر حسين داي: مباراة الأهلي «نهائي مبكر».. وحماس الشباب سبب الأزمة

التحرير

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هنأ الجزائرى نبيل نغيز، المدير الفنى لفريق نصر حسين داى، النادي الأهلي علي الفوز في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، بهدفين مقابل هدف، مؤكدًا أن المباراة كانت قتالية من الجميع.

واعتذر نغيز، المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب المباراة، عما بدر من اللاعبين تجاه الحكم بعد إطلاق صافرة النهاية، مؤكدًا أن الأمر لا يعدو كونه "حماس شباب صغير".

وعن المستوى الفني للفريقين، أكد نغيز، أن المباراة كانت متوازنة بين الطرفين، وبمثابة نهائي قبل الأوان، مؤكدًا أن الأهلي "تمتع بحماس اللاعبيين والجماهير"، وأنهم لعبوا على الحماس، حتى الشوط الثاني، مضيفًا: "كنا خارجين من البطولة، ولكن كنا نسعى للعب مباراة قوية حتى آخر دقيقة".

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وقال المدير الفني للفريق الجزائري: "كثرة سقوط لاعبي الفريق جاءت نتيجة الإرهاق في مباراة قوية للغاية، لأننا لا نعرف معني السقوط المتكرر".

واختتم المدير الفني لنصر حسن داي، تصريحاته، قائلًا: "حصلنا على مكاسب كبيرة من البطولة، منها إعداد فريق صغير، ولم شمل الفرق العربية".

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التحرير

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