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تفاصيل «خناقة» نصر حسين داي مع حكم مباراة الأهلي (صور)

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تفاصيل «خناقة» نصر حسين داي مع حكم مباراة الأهلي (صور) تفاصيل «خناقة» نصر حسين داي مع حكم مباراة الأهلي (صور)

التحرير

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نشبت مشادة كلامية حادة بين لاعبي فريق نصر حسين داي الجزائري، وحكم لقائهم الأهلي، عقب نهاية المباراة بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، مساء الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الأولى بالبطولة العربية.

واتهم لاعبو نصر حسين داي، الحكم العراقي، علي صباح الفيسي، بمجاملة الأهلي، في احتساب 6 دقائق وقت إضافي.

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واعتذر نبيل نغيز، المدير الفني للفريق الجزائري، في تصريحات صحفية عقب المباراة، عما بدر من لاعبيه، مؤكدًا أن أنه الأمر لا يخرج عن كونه "حماس شباب صغير في السن"، مرجعًا سبب سقوطهم المتكرر خلال اللقاء إلى الإرهاق وليس بغرض إضاعة الوقت.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الفريق الجزائري، عن طريق هدف قاتل، سجله عمرو بركات، في الدقيقة 92، ليتأهل الأحمر رسميا إلى نصف النهائي، بعدما تأكد حصوله على أفضل وصيف في المجوعات الثلاث للبطولة.

أحداث مباراة الأهلي و نصر حسين دايأحداث مباراة الأهلي و نصر حسين دايأحداث مباراة الأهلي و نصر حسين دايأحداث مباراة الأهلي و نصر حسين داي

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التحرير

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