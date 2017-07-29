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وزير القوى العاملة: توفير تدريب للشباب لمدة أربع أشهر بمكافأة شهرية

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وزير القوى العاملة: توفير تدريب للشباب لمدة أربع أشهر بمكافأة شهرية وزير القوى العاملة: توفير تدريب للشباب لمدة أربع أشهر بمكافأة شهرية

التحرير

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مساء الجمعة، إن الوزارة ستعمل على تدريب الشباب الذين يحتاجون لوظائف لمدة أربع أشهر، وفقًا لنموذج أنجزته شركة مصرية أمريكية، مشيرًا إلى أن النموذج خرّج أول دفعة له أول أمس، وعددها 87 شاب وفتاة.

أضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام تاني»، عبر فضائية «دريم»، أن النموذج يؤهل الشباب في كافة التخصصات ويزودهم بكافة المهارات الشخصية، مع منح الشباب المشاركين مكافأة شهرية لتشجيعهم على الاستمرار.

أكد أن التدريب هدفه أن يكون الشباب مؤهل لاقتحام سوق العمل داخليًا وخارجيًا، موضحًا أن «التدريب سيعلن عنه خلال أسبوعين، وبعده يتم استقبال طلبات الالتحاق، ثم تُجرى مقابلة مع الشاب، وعليها يتم قبوله».

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لفت وزير القوى العاملة، إلى أنه تم تحديد 5 محافظات بصفة مبدئية، وهم الإسكندرية والشرقية وبني سويف وقنا وأسوان.

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التحرير

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