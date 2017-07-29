الخارجية الأمريكية: ملتزمون بالعمل مع الشركاء الدوليين لحل الصراع في ليبيا

واشنطن- (أ ش أ):

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع ليبيا والشركاء الدوليين في سبيل المساعدة في حل الصراع السياسي والتقدم نحو السلام والاستقرار في البلاد على المدى الطويل.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء الجمعة عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، قولها - في بيان - إن الشعب الليبي يجب أن يقود عملية تحقيق المصالحة السياسية في بلاده، وفي الوقت نفسه فإن المجتمع الدولي يلعب دورا هاما في دعم هذه الجهود.

ورحبت ناورت بالإعلان المشترك الصادر عن اجتماع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج والمشير خليفة حفتر، والذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، داعية جميع الليبيين إلى دعم الحوار السياسي والتقيد بوقف إطلاق النار مثلما ورد في الإعلان المشترك.

وأعربت عن ترحيب الولايات المتحدة أيضا بالممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، مشيرة إلى التطلع في العمل معه لمساعدة الليبيين في التوصل إلى حل سياسي.