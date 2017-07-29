10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

نفى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أن يكون قد طلب من إيطاليا إرسال سفن إلى المياه الإقليمية الليبية لمكافحة تهريب المهاجرين، وقال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزا، إن العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى الحضيض، وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كريستيان جيمز، إن معركة تحرير مدينة الرقة ليست سهلة لكنها ستستمر، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس الشيوخ كان ينبغي أن يوافق على إجراء لإلغاء ما يسمى بنظام الرعاية الصحية "أوباما كير".

1- السراج: لم نأذن لسفن إيطالية بدخول مياهنا الإقليمية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج - أرشيفية

نفى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أن يكون قد طلب من إيطاليا إرسال سفن إلى المياه الإقليمية الليبية لمكافحة تهريب المهاجرين، مضيفًا: "لم نأذن بدخول قوات إيطالية إلى مياهنا الإقليمية"

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2- مندوب روسيا بمجلس الأمن: العلاقات مع أمريكا وصلت إلى "الحضيض"

المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزا - أرشيفية

قال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزا، إن العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى الحضيض، مشيرًا إلى أن بلاده اضطرت لاتخاذ تدابير جوابية على العقوبات الأمريكية غير قانونية والتي لا أساس لها.

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3- المتحدثة باسم الخارجية الروسية: لا نسعى أبدًا إلى تدهور العلاقات واشنطن

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في موسكو في 15 يونيو 2017 (أ ف ب)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا لم تعمل أبدًا على تدهور العلاقات الثنائية مع واشنطن.

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4- وزير أردني سابق: استهداف الحوثيين لمكة المكرمة دليل على زيف شعاراتهم

وزير الأوقاف الأردني السابق هايل داوود - أرشيفية

اعتبر وزير الأوقاف الأردني السابق هايل داوود، قصف مليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح على مكة المكرمة يدل على زيف شعاراتهم.

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5- المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: معركة الرقة ليست سهلة

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كريستيان جيمز - أرشيفية

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كريستيان جيمز، إن معركة تحرير مدينة الرقة ليست سهلة، لكنها ستستمر حتى يتم إنهاء وجود تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

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6- المتحدث باسم الكرملين: بوتين يبحث إنشاء منطقة لوقف التصعيد في سوريا

المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف في موسكو في 15 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي إنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا والعلاقات مع أمريكا".

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7- ترامب: دعوا نظام "أوباما كير" ينهار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمينًا) وزوجته ميلانيا (يسارًا) في إيطاليا في 23 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس الشيوخ كان ينبغي أن يوافق على إجراء لإلغاء ما يسمى بنظام الرعاية الصحية "أوباما كير"، لكنه بمجرد انهيار القانون سيتعامل الجمهوريون مع الموقف.

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8- موجريني: القدس الشرقية جزءًا لا يتجزأ من الأرضي الفلسطينية المحتلة

رئيس المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني في بروكسل في 3 مايو 2017 (أ ف ب)

قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديركا موجريني إن مواقف الاتحاد الأوروبي لم تتغير فيما يتعلق بالحالة القانونية للقدس الشرقية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتعلق بالوضع الراهن للمسجد الأقصى.

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9- ماكين: لم استطع التصويت لمشروع قانون لا يؤدي إلى تحسين الرعاية الصحية

السيناتور الجمهوري، جون ماكين في أستراليا في 30 مايو 2017 (أ ف ب)

صرح السناتور الجمهوري الأمريكي جون ماكين، أنه لم يستطع التصويت لصالح مشروع قانون لا يؤدي إلى تحسين نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وكان ماكين من بين ثلاثة أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي رفضوا مشروع القانون الذي قدمه حزبهم من أجل إلغاء أجزاء رئيسية من مشروع الرعاية الصحية الخاص بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

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10- وزير العدل الأمريكي: سأبقى في منصبى طالما يريد ترامب ذلك

وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز في واشنطن في 13 يونيو 2017 (أ ف ب)

صرح وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز أنه سيبقى في منصبه طالما يريد الرئيس دونالد دونالد ترامب ذلك، مضيفًا أنه وترامب يتشاركان تناغمًا في المبادئ والمعتقدات".

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