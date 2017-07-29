ترامب يعين جون كيلي أمينًا عامًا للبيت الأبيض خلفًا لـ"بريبوس"
12:51 ص السبت 29 يوليه 2017
كتب - علاء المطيري:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه أقال الأمين العام للبيت الأبيض رينس بريبوس من منصبه وعيّن وزير الأمن القومي الجنرال جون كيلي بدلاً منه.
وكتب على "تويتر" الجمعة: "يسرني أن أخبركم بتسمية الوزير جون كيلي أميناً عامًا للبيت الأبيض".
وتابع: "إنه قائد عظيم وقام بعمل مدهش في الأمن القومي.. لقد كان نجمًا داخل إدراتي".
وتابع في تدوينة ثالثة: "أشكر رينس بريبوس على تفانيه في العمل. لقد أنجزنا الكثير معًا وأنا فخور به".