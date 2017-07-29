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ترامب يعين جون كيلي أمينًا عامًا للبيت الأبيض خلفًا لـ"بريبوس"

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ترامب يعين جون كيلي أمينًا عامًا للبيت الأبيض خلفًا لـ"بريبوس" ترامب يعين جون كيلي أمينًا عامًا للبيت الأبيض خلفًا لـ"بريبوس"

مصراوي Masrawy

يعين جون كيلي أمينًا عامًا للبيت الأبيض خلفًا لـ"بريبوس"

12:51 ص السبت 29 يوليه 2017

كتب - علاء المطيري:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه أقال الأمين العام للبيت الأبيض رينس بريبوس من منصبه وعيّن وزير الأمن القومي الجنرال جون كيلي بدلاً منه.

وكتب على "تويتر" الجمعة: "يسرني أن أخبركم بتسمية الوزير جون كيلي أميناً عامًا للبيت الأبيض".

وتابع: "إنه قائد عظيم وقام بعمل مدهش في الأمن القومي.. لقد كان نجمًا داخل إدراتي".

وتابع في تدوينة ثالثة: "أشكر رينس بريبوس على تفانيه في العمل. لقد أنجزنا الكثير معًا وأنا فخور به".

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مصراوي Masrawy

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