ترامب يعين جون كيلي أمينًا عامًا للبيت الأبيض خلفًا لـ"بريبوس"

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه أقال الأمين العام للبيت الأبيض رينس بريبوس من منصبه وعيّن وزير الأمن القومي الجنرال جون كيلي بدلاً منه.

وكتب على "تويتر" الجمعة: "يسرني أن أخبركم بتسمية الوزير جون كيلي أميناً عامًا للبيت الأبيض".

وتابع: "إنه قائد عظيم وقام بعمل مدهش في الأمن القومي.. لقد كان نجمًا داخل إدراتي".

وتابع في تدوينة ثالثة: "أشكر رينس بريبوس على تفانيه في العمل. لقد أنجزنا الكثير معًا وأنا فخور به".