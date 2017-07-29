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"تماسيح وثيران وماعز".. أغرب حيوانات رؤساء أمريكا.. ماذا عن ترامب؟

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مصراوي Masrawy

"تماسيح وثيران وماعز".. أغرب حيوانات رؤساء أمريكا.. ماذا عن ؟

01:04 ص السبت 29 يوليه 2017

"تماسيح وثيران وماعز".. أغرب حيوانات رؤساء أمريك

 كتب - هشام عواض:

اشتهر باراك أوباما بحبه للكلاب وبتربيته كلب لُقب باسم Sunny، إلا أنه ليس الوحيد الذي امتلك حيوانات، حيث امتلك جميع الرؤساء الأمريكيين السابقين، كلبًا واحدًا على الأقل، وبعضهم اعتنى بقط أو طائر.

وجمع بعضهم بين أكثر من حيوان في وقت واحد، إلا أن الرئيس السادس والعشرين ثيودور روزفلت حقق رقمًا قياسيًا في عدد الحيوانات الأليفة التي رباها داخل البيت الأبيض الأمريكي، بحسب مجلة "فوكاس" الإيطالية.

وامتلك "روزفلت" ما يشبه حديقة حيوانات مصغرة احتوت على عدد من الحيوانات المختلفة بلغت 50 حيوانًا، من بينها دب أسود يدعى "جوناثان إدواردز" وضبع يدعى "بيل"، ولم يكن الرئيس روزفلت وحده مولعًا بالحيوانات الأليفة وقام بتربيتها في البيت الأبيض، فقد ربى أبناء الرئيس لينكولن اثنتين من الماعز أطلقا عليهما "ناني" و"نانكو".

وحصل الرئيس توماس جيفرسون على هدية عبارة عن اثنين من صغار الدب الرمادي، اللذان عندما كبرا أصبح من المستحيل التعامل معهما وتم نقلهما إلى حديقة الحيوانات الأليفة، أما الرئيس بوش الابن فقد امتلك نوع من الثيران التي تستوطن ولاية تكساس، وأطلق عليها اسم "أوفليا".

وكان الرئيس جون كويتسي آدامز، لديه حيوانات ليسة أليفة، فقد حصل على هدية من الجنرال الفرنسي ماركيز دي لافييه، كانت عبارة عن ثلاثة تماسيح، قرر تربيتها في حديقة البيت الأبيض.

وبعد مرور سنوات جاء الرئيس الحالي دونالد ترامب ليكون الرئيس الأوحد في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الذي يرفض تربية الحيوانات، إلا أن العاملين بالبيت الأبيض يطالبونه مرارًا وتكرارًا بتربية الحيوانات كي لا يخرج عن التقاليد المألوفه لسابقيه.

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