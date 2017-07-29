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صحيفة: على أمريكا الاستيقاظ بعد "صاروخ" كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

صحيفة: على أمريكا الاستيقاظ بعد "صاروخ"

12:31 ص السبت 29 يوليو 2017

نيويورك - (أ ش أ)
أكدت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية أن التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، تظهر تقدما في قدرة الصواريخ الكورية على الوصول إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن التجربة ترفع من الرهانات التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ، والذي تعهد بكبح جماح برنامج التسلح الخاص بالبلد الآسيوي المعزول.

وكانت بيونج يانج أطلقت، اليوم، صاروخا باليستيا عابرا للقارات من موبيونج-ني، قطع مسافة قُدرت بـ620 ميلا، وسقط في بحر اليابان.

فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الإطلاق لم يشكل تهديدًا لأمريكا، وقال خبراء إن الإطلاق يضع الولايات المتحدة بقوة في دائرة الخطر، مشددين على التقدم السريع في التقنيات الصاروخية الكورية، وأن التجربة الأخيرة تشدد الاضطرابات بين واشنطن وبيونج يانج.

ولفتت "وال ستريت جورنال" إلى أن التجربة الناجحة الأخيرة تأتي بعد ثلاثة أسابيع فقط من مفاجأة كوريا الشمالية للعالم بإطلاق أول صواريخها الباليستية العابرة للقارات، موضحة في الوقت نفسه أن الصاروخ الأخير كان أكثر تطورا من سابقه، حيث قطع، وفقا للأركان الكورية الجنوبية المشتركة، مسافة قدرها 620 ميلا وبلغ أقصى ارتفاع له 2300 ميلا، وهو ما يزيد بكثير عن الصاروخ الذي أُطلق في 4 يوليو الجاري، والذي وصل أقصى ارتفاع له 1740 ميلا.

وقالت الصحيفة إن الارتفاع الكبير للصاروخ الذي أُطلق اليوم يظهر إمكانية أن يقطع مسافة أبعد من صاروخ 4 يوليو، حيث سيكون قادرا على قطع مسافة أكبر من 6400 ميلا إذا أُطلق في مسار قياسي، بما يضع كل من لوس أنجلوس ودينفر وشيكاغو في مدى الصاروخ، وفقا لتقدير ديفيد رايت، الفيزيائي والمدير المشارك لبرنامج الأمن العالمي باتحاد العلماء المهتمين، وهو مؤسسة علمية وبحثية غير هادفة للربح في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

على الجانب السياسي، قالت الصحيفة إن الاختبار يزيد الرهانات التي يواجهها الرئيس الأمريكي، الذي تعهد بكبح جماح برنامج التسليح الكوري الشمالي كأولوية كبرى للسياسة الخارجية الأمريكية، لافتة إلى عدم تحقق نتيجة واضحة حتى الآن لضغوطه على الصين للضغط بدورها على بيونج يانج لوقف برنامجها التسليحي.

كما تأتي تلك التجربة بينما يقول الخبراء إن كوريا الشمالية تحرز تقدما أسرع من المتوقع في قدرتها على تزويد مثل تلك الصواريخ برؤوس نووية، الأمر الذي يبدو أن الولايات المتحدة استوعبته جيدا، حيث قال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي ماك تورنبيري إن ذلك التطور يستدعي الحاجة إلى التعامل مع كوريا الشمالية بشكل طارئ.

وقال تورنبيري: "ينبغي دائما أن يكون ذلك دعوة للاستيقاظ عندما تتحقق من أنك كنت خاطئًا في تقديراتك السابقة"، مضيفا: "يجب أن يكون ذلك دعوة واقعية للاستيقاظ ويجب أن يلحق بها بعض الأفعال".

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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