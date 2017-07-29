أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:29 ص السبت 29 يوليو 2017

حول العالم في 24 ساعة

تجربة صاروخية - ارشيفية

إعداد - علاء المطيري:
أطلقت صاروخًا باليستيًا، وجددت الصين معارضتها، لقيام كوريا الجنوبية بتركيب نظام دفاع صاروخي أمريكي على أراضيها، وأعلنت الشرطة الألمانية أن شخصًا هاجم بسكين، الزبائن في إحدى المحال التجارية بمدينة هامبورج، وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على إيران.

1- كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

1

صاروخ بالستي كوري شمالي - أرشيفية

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- الصين تجدد معارضتها لنشر صواريخ ثاد في كوريا الجنوبية

2

نظام صواريخ ثاد الأمريكية - أرشيفية

جددت الصين معارضتها، لقيام كوريا الجنوبية بتركيب نظام دفاع صاروخي أمريكي على أراضيها وطالبت سول بالتخلي عن هذا التحرك الذي ترى أنه قد يضر بمصالحها الأمنية الاستراتيجية.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- مقتل وإصابة 5 أشخاص في حادث طعن بألمانيا

undefined

شرطة مدينة هامبورج الألمانية - أرشيفية

أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصًا هاجم بسكين، الزبائن في إحدى المحال التجارية بمدينة هامبورج، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين قبل اعتقاله.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- الجيش الفلبيني يعتقل 59 فلبينيًا حاولوا الانضمام لـ"داعش"

4

الجيش الفلبيني - أرشيفية
أفاد مسؤولون عسكريون، أن الجيش الفيليبيني ألقى القبض على 59 مشتبهًا بهم يعتقد بأنهم كانوا يحاولون الالتحاق بمقاتلي تنظيم "داعش" المحاصرين في مدينة مراوي الجنوبية، حيث تدور معارك ضد القوات الفيليبينية منذ أكثر من شهرين.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران بعد إطلاقها صاروخًا فضائيًا

تجربة صاروخية - ارشيفية

تجربة صاروخية - أرشيفية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية تجربتها الصاروخية الأخيرة.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • واشنطن والاتحاد الأوروبي يطالبان إيران بوقف إطلاق الصواريخ الباليستية

    أخبار

  • صحيفة: على أمريكا الاستيقاظ بعد "صاروخ" كوريا الشمالية

    أخبار

  • الاتحاد الأوروبي: صاروخ كوريا الشمالية يهدد السلم والأمن الدوليين

    أخبار

  • شرطة هامبورج: مرتكب حادثة الطعن من مواليد "الإمارات"

    أخبار

إعلان

0b2ca5c92e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

أوكرانيا تحقق في معلومات عن تزويد كوريا الشمالية بتقنية الصواريخ

أوكرانيا تحقق في معلومات عن تزويد كوريا الشمالية بتقنية الصواريخ

روسيا تعارض فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

روسيا تعارض فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

ترامب عن تراجع كوريا الشمالية عن قصف غوام: قرار حكيم

ترامب عن تراجع كوريا الشمالية عن قصف غوام: قرار حكيم