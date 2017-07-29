حول العالم في 24 ساعة

إعداد - علاء المطيري:

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا، وجددت الصين معارضتها، لقيام كوريا الجنوبية بتركيب نظام دفاع صاروخي أمريكي على أراضيها، وأعلنت الشرطة الألمانية أن شخصًا هاجم بسكين، الزبائن في إحدى المحال التجارية بمدينة هامبورج، وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على إيران.

1- كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

صاروخ بالستي كوري شمالي - أرشيفية

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

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2- الصين تجدد معارضتها لنشر صواريخ ثاد في كوريا الجنوبية

نظام صواريخ ثاد الأمريكية - أرشيفية

جددت الصين معارضتها، لقيام كوريا الجنوبية بتركيب نظام دفاع صاروخي أمريكي على أراضيها وطالبت سول بالتخلي عن هذا التحرك الذي ترى أنه قد يضر بمصالحها الأمنية الاستراتيجية.

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3- مقتل وإصابة 5 أشخاص في حادث طعن بألمانيا

شرطة مدينة هامبورج الألمانية - أرشيفية

أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصًا هاجم بسكين، الزبائن في إحدى المحال التجارية بمدينة هامبورج، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين قبل اعتقاله.

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4- الجيش الفلبيني يعتقل 59 فلبينيًا حاولوا الانضمام لـ"داعش"

الجيش الفلبيني - أرشيفية

أفاد مسؤولون عسكريون، أن الجيش الفيليبيني ألقى القبض على 59 مشتبهًا بهم يعتقد بأنهم كانوا يحاولون الالتحاق بمقاتلي تنظيم "داعش" المحاصرين في مدينة مراوي الجنوبية، حيث تدور معارك ضد القوات الفيليبينية منذ أكثر من شهرين.

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5- واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران بعد إطلاقها صاروخًا فضائيًا

تجربة صاروخية - أرشيفية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية تجربتها الصاروخية الأخيرة.

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