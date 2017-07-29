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الأهلي يواصل تدريباته دون راحة

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الأهلي يواصل تدريباته دون راحة الأهلي يواصل تدريباته دون راحة

التحرير

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منح حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه الأساسيين، الذين خاضوا مباراة نصر حسين داي الجزائري، راحة سلبية من مران غد السبت.

ويستأنف الأهلي تدريباته في السادسة مساء غد السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة نصف النهائي من البطولة، والتي لم يتحدد طرفها الثاني حتى الآن.

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كان الأهلي، تأهل إلى الدور نصف النهائي، من البطولة العربية، بعد الفوز على نصر حسين داي الجزائري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة والاخيرة، من دور المجموعات بالبطولة.

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التحرير

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