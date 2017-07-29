البدري يتحدث عن مميزات أزارو ومشاركة الأساسيين بنصف النهائي

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تحدث حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مميزات وليد أزارو، مهاجم الفريق الجديد، والذي ظهر بمستوى جيد مع القلعة الحمراء.

وقال البدري، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "أزارو لديه مميزات عديدة منها السرعة والشراسة الهجومية، وأنا كنت أحتاج إلى الشراسة وتلك الميزة متواجده في أزارو".

وتابع: "أزارو لديه ثقة ولكن لم ينسجم بطريقة كبيرة مع لفريق حتى الآن، ولكن سينسجم بشكل أسرع بسبب صغر سنه".

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وعن مشاركة الأساسيين في المباراة المقبلة من البطولة، قال البدري: "لم أحسم مشاركة الأساسيين ولكن من الممكن أن يحصلوا على فرصة للمشاركة في المباراة المقبلة".

واستكمل: "سأتواجد في المران غدًا ووارد أن تتواجد العناصر الأساسية التي لم تشارك من قبل".

وعن لائحة البطولة، قال البدري: "مجلس الإدارة يُقدرنا جدًا ولم نبحث عن أي تعديل للائحة البطولة العربية لأنها قديمة لكني واثق إذا فوزنا بها سيكون في تقدير من مجلس الإدارة".