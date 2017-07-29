حسين السيد: هدفنا لقب البطولة العربية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعرب حسين السيد، ظهير أيسر، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه الفريق على نصر حسين داي الجزائري بهدفين مقابل هدف، في ختام دور المجموعات بالبطولة العربية، لافتًا إلى أن الفريق كان مصممًا على الفوز من بداية اللقاء.

وقال «السيد» عقب المباراة، إن الأهلي دخل اللقاء بهدف الفوز فقط لحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة، لافتًا إلى أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال اللقاء، وقدموا أقصى ما لديهم لإسعاد الجماهير.

وأضاف ظهير أيسر الأهلي، أن خسارة الفريق في الجولة الأولى كانت بخطأ من اللاعبين، مشيرًا إلى أن كبار اللاعبين بالفريق قاموا بلم شمل اللاعبين ومطالبتهم بالفوز في المباراتين المتبقيتين للصعود إلى الدور نصف النهائي.

شاهد أيضا

وأكد «السيد» أنه كان واثقًا من الفوز في اللحظات الأخيرة، خصوصًا أن الأهلي معروف عنه دائمًا التسجيل في الأوقات الصعبة والدقائق الأخيرة، مضيفًا أن هدف التقدم للفريق الجزائري، كان دافعًا قويا للأهلي للعودة سريعًا.

وشدد لاعب الأهلي في نهاية تصريحاته على أن لقب البطولة هو هدف الفريق وأن اللاعبين لن يتهاونوا في تحقيق هذا الأمر، من أجل إسعاد الجماهير.