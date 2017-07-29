البدري: مباراة حسين داي صعبة ونتعامل مع البطولة بمنطق

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قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة اليوم أمام نصر حسين داي الجزائري، كانت حاسمة في التأهل لدور نصف النهائي بالبطولة العربية للأندية، شاكرًا لاعبي الفريق على إصرارهم طوال سير اللقاء.

وأكد المدير الفني للأهلي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الهدف الذي تلقاه الأهلي من خطأ وارد، مؤكدًا أن المغامرة في اللقاء كانت إجبارية، التفكير في الفوز بالبطولة شئ طبيعي لكن لابد من التعامل بمنطق، بسبب وجود ضغوطات وصعوبات وومشاركتنا في البطولة الإفريقية ومشوار المنتخب في تصفيات كأس العالم.

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وتابع البدري: "إسلام محارب تم توظيفه في أكثر من مركز في الشوط الثاني وهو خدمني في تحقيق أي هدف خططي وكان عنده مرونة مميزة للاستفادة من النواحي الهجومية والخططية".