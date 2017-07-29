أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

البدري: مباراة حسين داي صعبة ونتعامل مع البطولة بمنطق

Google+ Print
البدري: مباراة حسين داي صعبة ونتعامل مع البطولة بمنطق البدري: مباراة حسين داي صعبة ونتعامل مع البطولة بمنطق

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة اليوم أمام نصر حسين داي الجزائري، كانت حاسمة في التأهل لدور نصف النهائي بالبطولة العربية للأندية، شاكرًا لاعبي الفريق على إصرارهم طوال سير اللقاء.

وأكد المدير الفني للأهلي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الهدف الذي تلقاه الأهلي من خطأ وارد، مؤكدًا أن المغامرة في اللقاء كانت إجبارية، التفكير في الفوز بالبطولة شئ طبيعي لكن لابد من التعامل بمنطق، بسبب وجود ضغوطات وصعوبات وومشاركتنا في البطولة الإفريقية ومشوار في تصفيات كأس العالم.

شاهد أيضا

وتابع البدري: "إسلام محارب تم توظيفه في أكثر من مركز في الشوط الثاني وهو خدمني في تحقيق أي هدف خططي وكان عنده مرونة مميزة للاستفادة من النواحي الهجومية والخططية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

رسميًا.. الزمالك يعلن ضم ظهير المنتخب السوري

رسميًا.. الزمالك يعلن ضم ظهير المنتخب السوري

مساء dmc - وزارة الداخلية تكرم المنتخب الوطني لكرة القدم للصم وضعاف السمع

مساء dmc - وزارة الداخلية تكرم المنتخب الوطني لكرة القدم للصم وضعاف السمع