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قرعة مفتوحة لنصف نهائي البطولة العربية

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قرعة مفتوحة لنصف نهائي البطولة العربية قرعة مفتوحة لنصف نهائي البطولة العربية

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماعا قبل انطلاق البطولة العربية، وتم الاتفاق خلاله على أن تكون مباريات نصف نهائي البطولة من خلال قرعة مفتوحة.

وقرر المكتب التنفيذي إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق الأربعة المتأهلة لقبل نهائي البطولة بحضور مندوبين من الأندية الأربعة.

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ومن المنتظر إجراء القرعة، يوم الإثنين المقبل، في الحادية عشرة صباحا بفندق ازور بالإسكندرية بحضور مندوبي الفرق الأربعة.

وتأهل حتى الآن، فرق الترجي التونسي عن المجموعة الثالثة والفيصلي الأردني والأهلي عن المجموعة الأولي وفي انتظار فريقين لإكتمال عقد الفرق الأربعة.

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التحرير

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